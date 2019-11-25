Нефьодов рассказал, как мешают работать новой таможне

Счета ликвидируемой Государственной фискальной службы (ГФС) ежедневно блокируются судебными исками, сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов агентству Интерфакс-Украина.

Из-за этого возникла проблема с оплатой одного из сканеров на таможню, отметил он.

"За последние три месяца было только два дня, когда ГФС могла что-то оплатить, потому что ее счета ежедневно блокируются разными судебными исками. Поэтому у нас возникла проблема с оплатой последнего транша, но только по техническим причинам. Мы каждый день подаем платежки в Госказначейство. Но все будет хорошо", - сказал Нефьодов.

Он также добавил, что таможня борется в судах, чтобы разблокировать счета.

"Это не только проблема по сканерам, это касается любых оплат, кроме защищенных статей, как зарплата, например. Да, грустная ситуация, но это одна из причин, почему ГФС ликвидируется", - отметил глава таможни.