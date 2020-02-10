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Нефьодов предлагает криминализировать контрабанду, но с условием

Нефьодов предлагает криминализировать контрабанду, но с условием
10.02.2020, 08:28

Глава Гостаможслужбы считает, что уголовное наказание за контрабанду должно быть с высоким порогом

В Украине необходимо криминализировать контрабанду, но порог должен быть высоким - от $1 млн. Об этом в интервью Зеркалу недели заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

"Мы сторонники криминализации контрабанды, и это поддерживает ЕС", - сказал Нефьодов.

Он считает, что криминализация должна быть с достаточно высокого порога. "Например, Range Rover везет 1600 пачек сигарет, то надо конфисковать, оштрафовать, забрать Range Rover и на этом остановиться. А не осуждать человека на пять лет условного срока", - уточнил Нефьодов.

И добавил, что уголовное наказание должно быть только в случае, если везут коммерческую партию, например на $1 млн.

Нефьодов отметил, что сейчас этот вопрос обсуждается с Министерством юстиции. Из-за того, что административное производство проходит значительно быстрее, чем уголовное, необходимо корректно выписать текст закона. "С нашими специфическими судами изменения могут привести к тому, что на бумаге все будет выглядеть жестче (посадить, конфисковать...), но в реальности получим худшие результаты", - считает Нефьодов.

Он рассказал, что по криминализации уже подготовлен один законопроект. К нему получены замечания, над которыми работают с Евросоюзом, чтобы подготовить вторую итерацию законопроекта.

Кроме того, для борьбы с контрабандой инициирован пилотный проект с так называемыми электронными товарно-транспортными накладными (ТТН). "Я очень надеюсь, что через некоторое время … у нас будет полная база, что позволит отслеживать движение товаров", - сказал Нефьодов.

Он также напомнил, что Минфин и налоговая работают над штрих-кодами для определенных категорий товаров. "На сигареты и алкоголь, и, возможно, в будущем - на медицину", - уточнил Нефьодов.

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криминализация контрабанда максим нефьодов
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