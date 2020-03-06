Нефьодов прокомментировал свое сотрудничество с новым Кабмином

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил о готовности уйти с должности, если новый Кабинет министров не разделяет его видение реформ на таможне. Об этом сказал в интервью Радио НВ.

По словам Нефьодова, у него будут встречи с новым премьером и министром финансов, по результатам которых будет принято решение, смогут ли они работать как команда.

По процедуре, после смены правительства в течение четырех месяцев есть юридическая возможность менять глав центральных органов исполнительной власти.

"Точно могу сказать, что я не буду держаться за кресло. Если будет понятно, что там нет химии и нет взаимного доверия или нет общего видения относительно тех планов реформ, которые я описывал, когда приходил на эту должность, то, конечно, я готов и сам уйти", - заявил глава Гостаможслужбы.