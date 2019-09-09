Нефьодов рассказал, что обсуждали с таможенниками Польши и Китая

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов встретился с представителями таможенной службы Польши (Służba Celna) и Китая (GACC).

Как написал Нефьодов в Facebook, с польскими коллегами планируют провести аудит границы и работы по обновлению инфраструктуры и новым пунктам пересечения границы.

Одна из первоочередных задач международного сотрудничества - наладить обмен таможенной информацией. "Для понимания, китайцы за год ответили всего на 9 запросов", - уточнил Нефьодов.

Он также отметил, что обсуждали и создание механизма добровольного предупреждения о таможенных нарушениях. "Типа, Алерт, от нас к вам едет человек, получивший EUR5000 TaxRefund - проверяйте", - привел пример Нефьодов.

По его словам, с представителями таможни Китая обсуждали также возможность присоединение к Меморандуму о контейнерном поезде Китай-Словакия. "Который бы очень разгрузил западную границу", - подчеркнул глава таможенной службы.

Встреча с коллегами из Китая. Фото: facebook.com/max.nefyodov Встреча с коллегами из Китая. Фото: facebook.com/max.nefyodov

Как отметил Нефьодов, коллеги из Польши и Китая положительно к относятся ко всем предложениям и осталось "взять и сделать". "Почему это не было сделано раньше - большой вопрос. Приводились конкретные примеры ошибок и возможного саботажа с нашей стороны. Поэтому будем постепенно доверие восстанавливать", - добавил Нефьодов.

5 июля Кабинет министров Украины назначил Нефьодова главой Государственной таможенной службы.

2 сентября Минфин утвердил структуру и штатное расписание аппарата Гостаможслужбы и Нефьодов пообещал "очиститься и укомплектоваться кадрами" до 1 декабря.

Впервые за два года бизнес увидел улучшения в работе таможни.