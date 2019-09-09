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Нефьодов рассказал, что обсуждали с таможенниками Польши и Китая

Нефьодов рассказал, что обсуждали с таможенниками Польши и Китая
09.09.2019, 08:22

Глава таможенной службы Украины встретился с представителями польской и китайской таможни

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов встретился с представителями таможенной службы Польши (Służba Celna) и Китая (GACC).

Как написал Нефьодов в Facebook, с польскими коллегами планируют провести аудит границы и работы по обновлению инфраструктуры и новым пунктам пересечения границы.

Одна из первоочередных задач международного сотрудничества - наладить обмен таможенной информацией. "Для понимания, китайцы за год ответили всего на 9 запросов", - уточнил Нефьодов.

Он также отметил, что обсуждали и создание механизма добровольного предупреждения о таможенных нарушениях. "Типа, Алерт, от нас к вам едет человек, получивший EUR5000 TaxRefund - проверяйте", - привел пример Нефьодов.

По его словам, с представителями таможни Китая обсуждали также возможность присоединение к Меморандуму о контейнерном поезде Китай-Словакия. "Который бы очень разгрузил западную границу", - подчеркнул глава таможенной службы.

Встреча с коллегами из Китая. Фото: facebook.com/max.nefyodov

Как отметил Нефьодов, коллеги из Польши и Китая положительно к относятся ко всем предложениям и осталось "взять и сделать". "Почему это не было сделано раньше - большой вопрос. Приводились конкретные примеры ошибок и возможного саботажа с нашей стороны. Поэтому будем постепенно доверие восстанавливать", - добавил Нефьодов. 

  • 5 июля Кабинет министров Украины назначил Нефьодова главой Государственной таможенной службы.
  • 2 сентября Минфин утвердил структуру и штатное расписание аппарата Гостаможслужбы и Нефьодов пообещал "очиститься и укомплектоваться кадрами" до 1 декабря.
  • Впервые за два года бизнес увидел улучшения в работе таможни.
  • Нефьодов рассказал, что бороться с контрабандой будет сразу по всем видам перевозок: почтовым, контейнерным и автомобильным. 

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Китай польша таможенная служба максим нефьодов Służba Celna
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