Нефть по $150, Кеннеди — президент США и другие шок-прогнозы от Saxo Bank на 2024 год

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Датский Saxo Bank опубликовал ежегодный прогноз маловероятных событий (Outrageous Predictions report) на 2024 год, которые, если произойдут, вызовут шок на мировых рынках.

В новом отчете восемь прогнозов.

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1. Евросоюз вводит налог на богатство. Европейцы возмущены недостаточным финансированием здравоохранения, образования, программ по борьбе с изменением климата и тем, как мало платят налоги миллиардеры. Еврокомиссия вынуждена ввести 2% налог на богатство. В результате чего акции LVMH падают на 40%.

2. Дипфейк с генеративным ИИ вызывает кризис национальной безопасности. С помощью генеративного ИИ происходит дерзкое фейковое ограбление, дискредитирующие высокопоставленного чиновника в развитой стране. В итоге правительства вводят жесткие ограничения на ИИ. Доверие к новостям, генерируемым ИИ, рушится. Власти ограничивают медиа и разрешают публиковать новости только небольшой группе компаний. Акции традиционных медиа резко растут.

3. США вводят безналоговые государственные облигации. Правительство США вынуждено резко увеличить бюджетные расходы на фоне выборов 2024 года, чтобы поддержать экономику и избежать социальных волнений. Это провоцирует резкий рост доходности казначейских облигаций США. Чтобы нормализовать стоимость займов, правительство США освобождает от налогов доходы от гособлигаций. Это приводит к обвалу фондового рынка.

4. Страны с торговым дефицитом создают новый "Римский клуб". Группа из шести стран с большим дефицитом торгового баланса создает "Римский клуб" для переговоров со странами с профицитом о новых условиях мировой торговли. Переговоры вызывают недоверие к ведущим мировым валютам. Растет стоимость золота, серебра и криптовалют.

5. Темп роста ВВП Японии в 7% вынуждает Центробанк отказаться от контроля над кривой доходности. Неожиданный экономический всплеск заканчивает эпоху дефляции в Японии. Возвращается инфляция и это обваливает мировой рынок облигаций: японские инвесторы возвращают деньги домой.

6. Роберт Кеннеди-младший побеждает на президентских выборах в США в 2024 году. Его популистская платформа против воен и корпоративных элит находит поддержку избирателей. Это приводит к резкому падению акций оборонных, фармацевтических и медицинских компаний.

7. Новое лекарство от ожирения стимулирует людей отказываться от физических упражнений. Поскольку спрос на лекарство гораздо выше предложения, количество людей с ожирением растет. Как и акции McDonald's и Coca-Cola.

8. Саудовская Аравия отказывается от нефти и покупает Лигу чемпионов. Цена нефти взлетает до $150. Саудовская Аравия берется за реструктуризацию экономики, чтобы стать глобальным центром туризма. Цена акции "Манчестер Юнайтед" удваивается.

Вероятность Прогнозы Saxo Bank не такие уж и маловероятные. Банку удалось предвидеть резкое подорожание биткоина, план по сокращению использования ископаемого топлива и запрет производства мяса в одной из стран. Прогнозы Saxo Bank не такие уж и маловероятные. Банку удалось предвидеть резкое подорожание биткоина, план по сокращению использования ископаемого топлива и запрет производства мяса в одной из стран.

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