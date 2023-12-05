Нафта по $150, Кеннеді — президент США та інші шок-прогнози від Saxo Bank на 2024 рік

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Данський Saxo Bank опублікував щорічний прогноз малоймовірних подій (Outrageous Predictions report) на 2024 рік, які, якщо відбудуться, спричинять шок на світових ринках.

У новому звіті вісім прогнозів.

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1. Євросоюз запроваджує податок на багатство. Європейці обурені недостатнім фінансуванням охорони здоров'я, освіти, програм з боротьби зі зміною клімату та тим, як мало платять податки мільярдери. Єврокомісія змушена запровадити 2% податку на багатство. Внаслідок чого акції LVMH падають на 40%.

2. Дипфейк із генеративним ШІ викликає кризу національної безпеки. За допомогою генеративного ШІ відбувається зухвале фейкове пограбування, що дискредитує високопосадовця в розвиненій країні. У результаті уряди запроваджують жорсткі обмеження на ШІ. Довіра до новин, що генеруються ШІ, руйнується. Влада обмежує медіа і дозволяє публікувати новини лише невеликій групі компаній. Акції традиційних медіа різко зростають.

3. США запроваджують безподаткові державні облігації. Уряд США змушений різко збільшити бюджетні витрати на тлі виборів 2024 року, щоб підтримати економіку та уникнути соціальних заворушень. Це провокує різке зростання прибутковості казначейських облігацій США. Щоб нормалізувати вартість позик, уряд США звільняє від податків прибутки від держоблігацій. Це спричиняє обвал фондового ринку.

4. Країни з торговим дефіцитом створюють новий "Римський клуб". Група з шести країн із великим дефіцитом торговельного балансу створює "Римський клуб" для переговорів з країнами з профіцитом про нові умови світової торгівлі. Переговори викликають недовіру до провідних світових валют. Зростає вартість золота, срібла та криптовалют.

5. Темп зростання ВВП Японії у 7% змушує Центробанк відмовитися від контролю за кривою прибутковості. Несподіваний економічний сплеск закінчує епоху дефляції у Японії. Повертається інфляція, і це обвалює світовий ринок облігацій: японські інвестори повертають гроші додому.

6. Роберт Кеннеді-молодший перемагає на президентських виборах у США у 2024 році. Його популістська платформа проти воєн та корпоративних еліт знаходить підтримку виборців. Це призводить до різкого падіння акцій оборонних, фармацевтичних та медичних компаній.

7. Нові ліки проти ожиріння стимулюють людей відмовлятися від фізичних вправ. Оскільки попит на ліки набагато вищий за пропозицію, кількість людей з ожирінням зростає. Як і акції McDonald's та Coca-Cola.

8. Саудівська Аравія відмовляється від нафти та купує Лігу чемпіонів. Ціна нафти злітає до $150. Саудівська Аравія береться до реструктуризації економіки, щоб стати глобальним центром туризму. Ціна акції "Манчестер Юнайтед" подвоюється.

Ймовірність Прогнози Saxo Bank не такі вже й малоймовірні. Банку вдалося передбачити різке подорожчання біткоїна, план скорочення використання викопного палива та заборону виробництва м'яса в одній із країн. Прогнози Saxo Bank не такі вже й малоймовірні. Банку вдалося передбачити різке подорожчання біткоїна, план скорочення використання викопного палива та заборону виробництва м'яса в одній із країн.

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