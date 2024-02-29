"Нет достаточных оснований": Франция против позиции США по конфискации активов РФ

Кремль, Москва (фото - ЕРА)

Министр финансов Франции Бруно Ле Мер публично отрицает мнение министра финансов США Джанет Йеллен о том, что было бы законно монетизировать около $300 миллиардов из замороженных российских активов, что выявило глубокие разногласия между странами "Большой семерки", информирует Reuters.

Накануне министр финансов США Джанет Йеллен призвала страны "Большой семерки" срочно найти способ направить в помощь Украине замороженные российские активы, об этом она сообщила перед встречей министров финансов и руководителей центробанков стран G20.

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Ле Мер, выступая после встречи финансовых чиновников G7, отверг позицию США и заявил, что Франция убеждена, что в международном праве нет достаточных оснований для дальнейших действий и необходима дальнейшая работа.

"Мы не считаем, что этой правовой основы достаточно", – сказал он, добавив, что необходим широкий международный консенсус.

Он сказал, что любые подобные шаги должны быть полностью подкреплены международным правом и требуют поддержки всех членов "Большой двадцатки" крупнейших экономик, среди которых Россия, Китай и другие страны.

"Эту правовую основу должны принять не только европейские страны, не только страны "Большой семерки", но и все государства-члены мирового сообщества, я имею в виду все государства-члены "Большой двадцатки", – сказал он.

Представители G7 уже год пытаются договориться о том, что делать с российскими суверенными активами, обездвиженными после вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года. Лидеры G7 попросили предоставить возможные решения до июня.

Их дебаты на этой неделе в кулуарах встречи министров финансов крупнейших мировых экономик G20 в Сан-Паулу показали, что до сих пор решение еще достаточно далеко.

"Это не обязательно конфронтация. Мы продолжаем кулуарные дискуссии, направленные на достижение общей цели, которая заключается в поиске мер, соответствующих международному праву", – заявил журналистам после встречи министров G7 вице-министр финансов Японии по международным делам Масато Канда.

Несмотря на публичные споры, один западный чиновник, попросивший не называть его имени, заявил, что представители G7 единодушны в том, что Москва должна заплатить за нанесенный ею ущерб. Чиновник отметил, что все больше экспертов уверены в том, что существует правовой путь, который позволит конфисковать замороженные активы.

Ле Мер утверждает, что Европейский Союз, используя сверхдоходы от замороженных активов, уже сделал значительный шаг вперед, и это мнение поддержал министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Линднер заявил журналистам, что выступает за использование процентов, полученных от замороженных российских активов, для поддержки Украины, назвав это "реалистичным шагом, который является юридически безопасным и может быть быстро реализован".

Вашингтон поддерживает идею налога на непредсказуемые доходы, но утверждает, что более значительные действия оправданы, учитывая вопиющий характер российского вторжения.

23 января стало известно, что ЕС планирует применить налог на сверхдоход от замороженных активов Центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, в том числе Германия, дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям.

Однако 29 января послы ЕС достигли "принципиального" согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.

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6 января 2024 года президент Владимир Зеленский оценил доступные для конфискации зарубежные активы России в $300 млрд и призвал использовать эти средства для поддержки Украины.

После массированной ракетной атаки 7 февраля Зеленский заявил, что одна из задач Украины на 2024 год – нанести России максимальные системные потери. В частности, по его словам, это касается замороженных российских активов – как государства-террориста, так и лиц, связанных с ним.

12 февраля Совет ЕС шагнул к использованию российских активов в пользу Украины – принял решение, которым обязал европейские депозитарии вести отдельный учет замороженных ценных бумаг и доходов от них. Депозитариям также запрещено распоряжаться полученным доходом от операций с этими активами.

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