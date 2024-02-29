"Нема достатніх підстав": Франція виступила проти позиції США щодо конфіскації активів РФ

Кремль, Москва (фото - ЕРА)

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер публічно заперечив думку міністра фінансів США Джанет Єллен про те, що було б законно монетизувати близько $300 мільярдів із заморожених російських активів, що виявило глибокі розбіжності між країнами "Великої сімки", інформує Reuters.

Напередодні міністр фінансів США Джанет Єллен закликала країни "Великої сімки" терміново знайти спосіб направити на допомогу Україні заморожені російські активи, про це вона повідомила перед зустріччю міністрів фінансів та очільників центробанків країн G20.

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Ле Мер, виступаючи після зустрічі фінансових чиновників G7, відкинув позицію США і заявив, що Франція переконана, що в міжнародному праві немає достатніх підстав для подальших дій і потрібна подальша робота.

"Ми не вважаємо, що цієї правової основи достатньо", – сказав він, додавши, що потрібний широкий міжнародний консенсус.

Він сказав, що будь-які подібні кроки мають бути повністю підкріплені міжнародним правом і вимагають підтримки всіх членів "Великої двадцятки" найбільших економік, серед яких Росія, Китай та інші країни.

"Цю правову основу мають прийняти не лише європейські країни, не лише країни "Великої сімки", а й усі держави-члени світової спільноти, я маю на увазі всі держави-члени "Великої двадцятки", – сказав він.

Представники G7 вже рік намагаються домовитися про те, що робити з російськими суверенними активами, знерухомленими після вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Лідери G7 попросили представити можливі рішення до червня.

Їхні дебати цього тижня в кулуарах зустрічі міністрів фінансів найбільших світових економік G20 в Сан-Паулу показали, що до цього часу ще досить далеко.

"Це не обов'язково конфронтація. Ми продовжуємо кулуарні дискусії, спрямовані на досягнення спільної мети, яка полягає в пошуку заходів, що відповідають міжнародному праву", – заявив журналістам після зустрічі міністрів G7 віце-міністр фінансів Японії з міжнародних справ Масато Канда.

Незважаючи на публічні суперечки, один західний посадовець, який попросив не називати його імені, заявив, що представники G7 одностайні в тому, що Москва повинна заплатити за завдані нею збитки. Посадовець зазначив, що дедалі більше експертів упевнені в тому, що існує правовий шлях, який дозволить конфіскувати заморожені активи.

Ле Мер стверджує, що Європейський Союз, використовуючи надприбутки від заморожених активів, вже зробив значний крок вперед, і цю думку підтримав міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Лінднер заявив журналістам, що виступає за використання відсотків, отриманих від заморожених російських активів, для підтримки України, назвавши це "реалістичним кроком, який є юридично безпечним і може бути швидко реалізований".

Вашингтон підтримує ідею податку на непередбачувані доходи, але стверджує, що більш значні дії є виправданими, враховуючи кричущий характер російського вторгнення.

23 січня стало відомо, що ЄС планує застосувати податок на надприбуток від заморожених активів Центрального банку Росії, проте без конфіскації коштів. Група країн, зокрема й Німеччина, дали зрозуміти, що вони проти арешту російських активів з юридичних міркувань.

Однак 29 січня посли ЄС досягли "принципової" згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

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6 січня 2024 року президент Володимир Зеленський оцінив доступні для конфіскації закордонні активи Росії у $300 млрд і закликав використати ці кошти для підтримки України.

Після масованої ракетної атаки 7 лютого Зеленський заявив, що одне із завдань України на 2024 рік – завдати Росії максимальних системних втрат. Зокрема, за його словами, це стосується заморожених російських активів – як держави-терориста, так і осіб, які з нею пов’язані.

12 лютого Рада ЄС зробила крок до використання російських активів на користь України – ухвалила рішення, яким зобов'язала європейські депозитарії вести окремий облік заморожених цінних паперів та доходів від них. Депозитаріям також заборонено розпоряджатися отриманим прибутком від операцій із цими активами.

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