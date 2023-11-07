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Нова пошта заработала 3,2 млрд грн с начала года. Увеличила доставки на 10%

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 14:48
Нова пошта заработала 3,2 млрд грн с начала года. Увеличила доставки на 10% - Фото
Фото: Нова пошта/Facebook

Чистая прибыль Нової пошти составила 3,2 млрд грн за девять месяцев 2023 года, чистый доход – 25,7 млрд грн, операционная прибыль – 2,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба компании.  

Нова пошта уплатила 6,4 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней. Сумма налогов и сборов, перечисленных в бюджеты всех уровней группой компаний, составила 7,8 млрд грн.

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Компания доставила 290 млн посылок и грузов — на 10% больше, чем за тот же период довоенного 2021 года.

"Мы инвестировали в свое развитие в Украине 2,4 млрд грн. Эти средства вложили в строительство и автоматизацию сортировочных центров, развитие IT инфраструктуры, открытие новых отделений, в том числе на прифронтовых и деоккупированных территориях", — говорится в сообщении.

С начала года Нова пошта открыла 1646 новых отделений и 1800 почтоматов. Сеть компании теперь насчитывает около 11 000 отделений и 14 600 почтоматов. Инвестиции в развитие в Украине составили 2,4 млрд грн. 

Нова пошта продолжает оказывать  комплексную помощь военным подразделениям, команде ГСЧС — как логистикой, так и закупками необходимого в их работе. Также компания устанавливает укрытия для жителей прифронтовых территорий, помогает госпиталям и больницам, закупает оборудование для реабилитации раненых, выступила меценатом строительства реабилитационного центра для защитников.

Ежедневно в рамках программы "Гуманитарная почта Украины" Нова пошта доставляет за свой счет отправку для военных от благотворительных фондов и волонтеров. За девять месяцев этого года компания доставила уже 600 000 таких посылок от 1780 фондов. 

"Вместе с закупками для ВСУ, отчислениями на проект "Упакуй небо — прокачай ПВО" и другой помощью сумма наших инвестиций в победу в этом году составила 989 млн грн", — уточняют в компании.

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Роман Брыль
доставкаНова Поштачистая прибыль
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