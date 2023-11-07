Нова пошта заробила 3,2 млрд грн з початку року. Збільшила доставлення на 10%

Чистий прибуток Нової пошти склав 3,2 млрд грн за дев'ять місяців 2023 року, чистий дохід – 25,7 млрд грн, операційний прибуток – 2,7 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Нова пошта сплатила 6,4 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів. Сума податків та зборів, перерахованих до бюджетів усіх рівнів групою компаній, становила 7,8 млрд грн.

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Компанія доставила 290 млн посилок і вантажів — на 10% більше, ніж за той самий період довоєнного 2021 року.

З початку року Нова пошта відкрила 1646 нових відділень та 1800 поштоматів. Мережа компанії тепер налічує близько 11 000 відділень та 14 600 поштоматів. Інвестиції у власний розвиток в Україні склали 2,4 млрд грн.

Нова пошта продовжує надавати комплексну допомогу військовим підрозділам, команді ДСНС як логістикою, так і закупівлями необхідного у їхній роботі. Також компанія встановлює укриття для мешканців прифронтових територій, допомагає госпіталям та лікарням, закуповує обладнання для реабілітації поранених, а також виступила меценатом будівництва реабілітаційного центру для захисників.

Щодня у межах програми "Гуманітарна пошта України" Нова пошта доставляє своїм коштом відправлення для військових від благодійних фондів та волонтерів. За дев'ять місяців цього року компанія доставила вже 600 000 таких відправлень от 1780 фондів.

"Разом із закупівлями для ЗСУ, відрахуваннями на проєкт "Упакуй небо — прокачай ППО" та іншою допомогою сума наших інвестицій у перемогу цього року склала 989 млн грн", — уточнюють у компанії.

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