Новогодний стол подорожал. Во сколько украинцам обойдется праздничное меню

В среднем стоимость новогоднего стола 2022 года для украинской семьи из четырех человек повысится по сравнению с прошлым годом на 8,1% и составит 1844,74 грн. Об этом заявил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Эксперты оценивали новогоднее меню из блюд, традиционных для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т.д.

Стоимость салатов

Салат Оливье (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 198,54 грн.

Сельдь под шубой (1,5 кг продуктов) – 121,57 грн.

Мясные и рыбные продукты

В целом стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 443,50 грн.

На 10-26% выросли расходы на мясные продукты. Полкилограмма нарезки из сырокопченой колбасы Салями будет стоить 98,50 грн, подбрюшины копченой – 110 грн, биток из свинины свежий – 115 грн. Мясо птицы (тушки) к концу 2021 года остается самым дешевым среди видов мяса, тогда как куриное филе почти сравнялось с ценой свинины. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 120 грн.

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн.

Другие продукты

Молочные продукты в текущем году подорожали на 14-30%. Твердый сыр (300 г) – 75 грн и пачка масла сливочного (200 г) – 50 грн.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 185,38 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 105,80 грн.

Батон белого хлеба (1 кг) обойдется в 24,95 грн. Шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.

Бутылочка шампанского "Артемовское" (0,75 л) обойдется в 109 грн. В полтора раза больше – 180 грн – придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка Шабо 5-летней выдержки.

Безалкогольные напитки будут стоить в 81,00 грн. За 2 л сока Садочек придется заплатить 40,00 грн, за воду Моршинская (1,5 л) – 13,00 грн, за сладкую воду Живчик (2 л) – 28 грн.

Деликатес

Семьям, которые могут покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 480 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 260 грн, а 200 г красной рыбы – в 220 грн. Следовательно, стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2324,74 грн.

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 2123,59 грн, что на 10,8% больше стоимости новогоднего стола 2021 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2673,59 грн.

Средняя сумма, которую украинцы были готовы потратить на новогодний стол в 2020 году, составила 1390 грн.

В 2021 году новогодний стол обошелся украинцам в среднем в 1706 грн, а с деликатесами в 2176,09 грн.

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Наталия Софиенко

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