Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
30.05.2019, 19:04

Новый Кабмин, новая программа. Результаты миссии МВФ в Украине

Новый Кабмин, новая программа. Результаты миссии МВФ в Украине

С какими впечатлениями из Украины уезжает миссия МВФ: о Зеленском и новом Кабмине, ценах на газ и ПриватБанке

Международный валютный фонд готовится к переговорам с новым правительством Украины, один из вариантов продолжения сотрудничества - новая долгосрочная программа вместо действующей сейчас Stand By.

Об этом представители Минфина и миссии МВФ сообщили инвесторам Украины во время конференс-колла 29 мая, рассказали LIGA.net участники разговора. 

Подробности: Эффект Зеленского. С чем МВФ уезжает из Украины

"МВФ удовлетворен тем, как Украина выполняет условия текущей программы – речь о фискальной дисциплине (целевой показатель дефицита бюджета) и монетарной политике НБУ", - говорится в резюме разговора, составленном для своих клиентов одной из крупных украинских инвесткомпаний. Документ есть в распоряжении редакции.

По прогнозам опрошенных LIGA.net финансовых аналитиков, следующий транш Украина получит не раньше ноября-декабря 2019 года. Вместо двух траншей на $1,4 млрд и $1 млрд, предусмотреных в рамках Stand By (расчитана на $3,9 млрд и 14 месяцев) на май и сентябрь, новое правительство может получить сразу $2,5 млрд в качетсве "нулевого транша" по новой программе, предполагают финансисты.

Среди остальных месседжей МВФ инвесторам - Украина проводит удовлетворительную бюджетно-фискальную и монетарную политику, а также оправданно отказалась от планового повышения цен на газ для населения с 1 мая. При этом Фонд сохранил требование о приведении цен к рыночному уровню с начала 2020 года.

Ожидаемого в первом полугодии размещения еврооблигаций не будет - Минфин не считает целесообразным выход на рынки капитала в момент политической неопределнности. Сейчас правительство располагает средствами в 60 млрд грн (около $2 млрд) в эквиваленте - по оценке МВФ и Мифнина этих средств должно быть достаточно для того, чтобы Украина выполнила все долговые обязательства в этом году.

В числе замечаний Фонда - новое законодательство о незаконном обогащении должно быть принято действующим составом парламента. Также в МВФ обеспокоены ситуацией с судами вокруг ПриватБанка и угрозами независимости НБУ.

Миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом посетила Киев в период с 21 по 29 мая 2019 для обсуждения последних политических и экономических событий. Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий по новой программе сотрудничества после парламентских выборов, сообщили в украинском представительстве МВФ, комментируя возвращение представителей Фонда в Вашингтон.

Отправить:
Распечатать:
Теги: транш, миссия мвф
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 