Новый Кабмин, новая программа. Результаты миссии МВФ в Украине

Международный валютный фонд готовится к переговорам с новым правительством Украины, один из вариантов продолжения сотрудничества - новая долгосрочная программа вместо действующей сейчас Stand By.

Об этом представители Минфина и миссии МВФ сообщили инвесторам Украины во время конференс-колла 29 мая, рассказали LIGA.net участники разговора.

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"МВФ удовлетворен тем, как Украина выполняет условия текущей программы – речь о фискальной дисциплине (целевой показатель дефицита бюджета) и монетарной политике НБУ", - говорится в резюме разговора, составленном для своих клиентов одной из крупных украинских инвесткомпаний. Документ есть в распоряжении редакции.

По прогнозам опрошенных LIGA.net финансовых аналитиков, следующий транш Украина получит не раньше ноября-декабря 2019 года. Вместо двух траншей на $1,4 млрд и $1 млрд, предусмотреных в рамках Stand By (расчитана на $3,9 млрд и 14 месяцев) на май и сентябрь, новое правительство может получить сразу $2,5 млрд в качетсве "нулевого транша" по новой программе, предполагают финансисты.

Среди остальных месседжей МВФ инвесторам - Украина проводит удовлетворительную бюджетно-фискальную и монетарную политику, а также оправданно отказалась от планового повышения цен на газ для населения с 1 мая. При этом Фонд сохранил требование о приведении цен к рыночному уровню с начала 2020 года.

Ожидаемого в первом полугодии размещения еврооблигаций не будет - Минфин не считает целесообразным выход на рынки капитала в момент политической неопределнности. Сейчас правительство располагает средствами в 60 млрд грн (около $2 млрд) в эквиваленте - по оценке МВФ и Мифнина этих средств должно быть достаточно для того, чтобы Украина выполнила все долговые обязательства в этом году.

В числе замечаний Фонда - новое законодательство о незаконном обогащении должно быть принято действующим составом парламента. Также в МВФ обеспокоены ситуацией с судами вокруг ПриватБанка и угрозами независимости НБУ.

Миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом посетила Киев в период с 21 по 29 мая 2019 для обсуждения последних политических и экономических событий. Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий по новой программе сотрудничества после парламентских выборов, сообщили в украинском представительстве МВФ, комментируя возвращение представителей Фонда в Вашингтон.

