Объем валютных торгов в мире превысил $6 трлн в сутки

За три года объем валютных торгов достиг $6,59 трлн в сутки в апреле 2019 года, что на 29% больше по сравнению аналогичным показателем 2016 года ($5,1 трлн). Об этом говорится в исследовании Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS), передает Stockworld.

BIS публикует исследование раз в три года. В этом году опрос проводился в апреле среди центральных банков и управлений денежного обращения в 53 странах, которые собирают данные 1300 банков и других финкомпаний. Информации по Украине в исследовании нет.

По данным BIS, спотовые торги на рынке Forex увеличились на 20%, до $2 трлн в сутки, но доля спотовых операций продолжила снижение и составила 30% по сравнению с 33% в 2016 году и 38% в 2013 году.

При этом операции с валютными свопами увеличились более чем на треть, до $3,2 трлн в сутки, а сделки с форвардными контрактами выросли на 43%, почти до $1 трлн в сутки.

Самой популярной валютой в мире остается доллар США: он был одним из двух участников торговых пар в 88% операций. Евро сохраняет второе место с показателем 32%. На третье позиции остается иена, но ее доля сократилась за последние три года на 5%, до 17%. При этом японская валюта была популярна в парах с особо волатильными валютами развивающихся стран - объем торгов в парах иена/турецкая лира, иена/южноафриканский рэнд и иена/бразильский реал в 2016-2019 годах увеличился почти в два раза.

Позиции других основных валют не изменились по сравнению с 2016 годом. В рейтинге самых торгуемых валют фунт стерлингов остался на четвертом месте. Его доля в операциях сохранилась на уровне 13%. На пятом месте - австралийский доллар (7%), на шестом-седьмом - канадский доллар и швейцарский франк (по 5%).

Растет популярность валют развивающихся стран. Их удельный вес в глобальных валютных сделках увеличился на 4 п.п., до 25%. Самой активно торгуемой валютой emerging markets стал юань. Ежедневно с участием китайской валюты совершались сделки на $284 млрд.

Основным центром валютной торговли в мире остается Лондон. Его доля в мировом обороте повысилась с 37% в 2016 году до 43% в 2019 году. Доля Нью-Йорка снизилась и составила 17% против 19% тремя годами ранее. Совокупная доля Токио, Гонконга и Сингапура уменьшилась до 20% с 21%.