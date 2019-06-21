Инвесторы скупают украинскую и египетскую валюты - WSJ

Инвесторы вкладываются в такие "экзотические валюты", как египетский фунт и украинская гривня, поскольку ищут активы с небольшой корреляцией с мировыми рынками на фоне опасений замедления роста мирового ВВП и эскалации торговой войны. Об этом пишет Wall Street Journal.

"Поскольку курсы этих валют меняются по причинам, которые имеют мало общего с глобальными проблемами, покупатели ожидают, что они станут убежищем в периоды рыночного стресса", - говорится в статье.

Отмечается, что с конца января египетский фунт вырос по отношению к доллару на 6%, а гривня - на 5%. И Египет, и Украина предлагают двузначную доходность по своим долговым обязательствам в национальной валюте, тогда как доходность по десятилетним ценным бумагам США лишь немного превышает 2%, а в Японии и странах Европы она зачастую и вовсе отрицательная.

Валюты Украины и Египта, в отличие от многих активов развивающихся рынков, диверсифицируют портфель инвестора, поясняет Йенс Нистедт из хедж-фонда Emso Asset Management. Этим он объяснил возросший спрос.

Интерес инвесторов к Египту вырос после проведения финансовых реформ в стране в 2016 году и получения от МВФ $12 млрд помощи. Касательно Украины, инвесторы делают ставку на то, что новая президентская администрация продолжит проводить реформы и бороться с коррупцией, отмечает издание.

Сегодня цены на золото выросли до шестилетнего максимума. Стоимость драгметалла растет третий день подряд на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система может снизить учетную ставку, от чего доходность облигаций США снизится. Среди причин также - политическая напряженность между США и Ираном и ослабление доллара.