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21.06.2019, 15:21

Цены на золото поднялись до максимума за 6 лет

Цены на золото поднялись до максимума за 6 лет

Цены на золото ненадолго преодолели отметку $1400 за унцию

Цены на золото впервые с 2013 года превысили показатель $1400 за унцию.

В ходе азиатской сессии цена поднималась на 1,7%, до $1411,63 за унцию. В Нью-Йорке августовские фьючерсы на золото также поставили максимум, поднявшись в цене до $1409,1 за унцию.

Позже цена опустилась до $1,396.30 за унцию.

Как сообщает Bloomberg, стоимость драгметалла растет третий день подряд на фоне ожиданий смягчения политики Федеральной резервной системой (ФРС) США, политической напряженности между США и Ираном, а также ослабления доллара.

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Теги: цены на золото
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