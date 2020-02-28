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Электронные деньги и е-кошельки. Как изменился рынок Украины за год

Электронные деньги и е-кошельки. Как изменился рынок Украины за год
28.02.2020, 11:53

В Нацбанке связывают рост рынка электронных денег с интересом участников к этому платежному инструменту

За 2019 год рынок электронных денег в Украине вырос более чем в два раза. О этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В частности, по сравнению с 2018 годом объем выпущенных электронных денег вырос почти в 2,5 раза до 203 млн грн, а объем операций с электронными деньгами - более в 2,3 раза до 16,7 млрд грн.

При этом в Нацбанке отмечают, что количество электронных кошельков выросло не так существенно и достигло 74 млн штук, рост составил 18%.

В НБУ напоминают, что максимальная сумма электронных денег, которая может храниться на электронном устройстве, которое не пополняется, составляет 4000 грн, на пополняемом - 14000 грн (сумма расчетов по таким устройством не может превышать 62 000 грн в год).

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Андреева Анна
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