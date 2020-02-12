Украинцы поверили в cashless: безналичные расчеты резко выросли

В 2019 году общее количество операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, достигло 5,057 млрд штук, а их объем - 3,577 трлн грн.

Как отмечают в пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), по сравнению с 2018 годом количество операций выросло на 29,2%, а сумма - на 24,3%.

По количеству операций с карточками преобладали безналичные - 4,167 млрд шт. (82,4%), то есть восемь из десяти операций. Объем этих операций составил 1,798 трлн грн или 50,3% от всех операций с карточками (по итогам 2018 - 45,1%).

Чаще всего карточки использовали в торговых сетях - 51,2%, по объемам доминировали переводы с карты на карту - 42,4%.

Общее количество платежных карт в Украине на 1 января выросло на 16% по сравнению с началом 2019 года, и составило 68,9 млн шт. Почти две трети от этого количества - активные платежные карточки (61,2%).

Количество бесконтактных платежных карт за 2019 год увеличилось более чем в два раза - с 3,9 млн до 8,6 млн штук. Из них токенизованых - 2,5 млн шт. Т.е. сегодня более четверти активных платежных карт - это бесконтактные и токенизовани карточки (26,5% или 11,2 млн шт.).

С начала 2019 года сеть торговых POS-терминалов в Украине выросла на 19,7% - до 333 800 единиц. Уже в 90% торговых POS-терминалах можно произвести бесконтактную оплату (на 1 января их было 79,4%).

Всего за последние пять лет количество торговых платежных терминалов увеличивалось в среднем на 31 000 штук в год. Сегодня их количество почти вдвое превышает показатели на начало 2015 года.

На 1 января соотношение общего количества платежных терминалов к численности постоянного населения Украины составило 8400 шт. на 1 млн. При этом региональное распределение терминальной сети остается неравномерным. Доминируют Киев, Днепропетровская и Харьковская области. Наименьшее количество платежных устройств на западе страны, в Луганской и Донецкой областях.

На 1 января в Украине зарегистрированы 70 участников карточных платежных систем.

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