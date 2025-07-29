Облигации Украины растут после давления Трампа на Россию по прекращению войны – Bloomberg

Заявления Трампа о новых сроках прекращения войны для Путина подтолкнули вверх цены украинских долговых бумаг

Фото: Генштаб

Облигации Украины возросли в цене после того, как президент США Дональд Трамп призвал президента РФ Владимира Путина прекратить войну против Украины, и заявил, что установит новый срок в 10-12 дней для достижения режима прекращения огня, пишет Bloomberg.

"Заявления Трампа могут поддержать ожидания прекращения огня, которые в основном были обесцененными. Мы ожидаем, что война, к сожалению, продлится как минимум до 2026 года, но при отсутствии прорыва со стороны России соотношение риск/прибыль для украинских облигаций выглядит положительным", – прокомментировал Каан Назли, старший экономист и руководитель портфеля в Neuberger Berman Europe Ltd.

Украинские долларовые облигации, которые должны быть погашены в 2035-2036 годах, прибавили почти 1,5 цента в цене.

Инфографика: Bloomberg

По итогам понедельника, Украина вошла в перечень лидеров среди долговых бумаг развивающихся стран – шесть из восьми самых прибыльных облигаций были украинскими.

Аналитик Jefferies Financial Group Дурукал Гюн считает, что сейчас может быть удачный момент для покупки украинских облигаций. По его словам, бумаги имеют привлекательную цену, а инвесторы пока не спешат их активно покупать – это создает возможности для роста.