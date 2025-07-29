Облигации Украины растут после давления Трампа на Россию по прекращению войны – Bloomberg
Облигации Украины возросли в цене после того, как президент США Дональд Трамп призвал президента РФ Владимира Путина прекратить войну против Украины, и заявил, что установит новый срок в 10-12 дней для достижения режима прекращения огня, пишет Bloomberg.
"Заявления Трампа могут поддержать ожидания прекращения огня, которые в основном были обесцененными. Мы ожидаем, что война, к сожалению, продлится как минимум до 2026 года, но при отсутствии прорыва со стороны России соотношение риск/прибыль для украинских облигаций выглядит положительным", – прокомментировал Каан Назли, старший экономист и руководитель портфеля в Neuberger Berman Europe Ltd.
Украинские долларовые облигации, которые должны быть погашены в 2035-2036 годах, прибавили почти 1,5 цента в цене.
По итогам понедельника, Украина вошла в перечень лидеров среди долговых бумаг развивающихся стран – шесть из восьми самых прибыльных облигаций были украинскими.
Аналитик Jefferies Financial Group Дурукал Гюн считает, что сейчас может быть удачный момент для покупки украинских облигаций. По его словам, бумаги имеют привлекательную цену, а инвесторы пока не спешат их активно покупать – это создает возможности для роста.
- 28 июля Трамп сократил свой 50-дневный ультиматум для Путина: теперь он дал диктатору "10 или 12 дней" на заключение мирного соглашения, иначе будут применены вторичные пошлины для покупателей российских ресурсов. Также президент США отмечал, что российская экономика "не такая уж и большая" и просто сейчас переживает тяжелые времена.
- В ответ президент Зеленский поблагодарил Трампа и отметил: "Четкая позиция и высказанная решимость со стороны президент США – как раз вовремя, когда многое может изменить сила ради настоящего мира". На следующий день Зеленский отметил, что россияне продолжили бить по Украине и убивать гражданских людей даже после нового ультиматума Трампа, и призвал к санкционному давлению на Москву для окончания войны.
- Россия продолжит войну против Украины, несмотря на новый ультиматум президента США Дональда Трампа, заявил Дмитрий Песков.
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