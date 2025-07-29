Облігації України зростають після тиску Трампа на Росію щодо припинення війни – Bloomberg
Облігації України зросли в ціні після того, як президент США Дональд Трамп закликав президента РФ Володимира Путіна припинити війну проти України, і заявив, що встановить новий термін у 10-12 днів для досягнення режиму припинення вогню, пише Bloomberg.
"Заяви Трампа можуть підтримати очікування припинення вогню, які переважно були знеціненими. Ми очікуємо, що війна, на жаль, триватиме щонайменше до 2026 року, але за відсутності прориву з боку Росії співвідношення ризик/прибуток для українських облігацій має позитивний вигляд", – прокоментував Каан Назлі, старший економіст і керівник портфеля в Neuberger Berman Europe Ltd.
Українські доларові облігації, які мають бути погашені у 2035–2036 роках, додали майже 1,5 цента в ціні.
За підсумками понеділка, Україна увійшла до переліку лідерів серед боргових паперів країн, що розвиваються – шість із восьми найприбутковіших облігацій були українськими.
Аналітик Jefferies Financial Group Дурукал Гюн вважає, що зараз може бути вдалий момент для купівлі українських облігацій. За його словами, папери мають привабливу ціну, а інвестори поки що не поспішають їх активно купувати – це створює можливості для зростання.
- 28 липня Трамп скоротив свій 50-денний ультиматум для Путіна: тепер він дав диктатору "10 або 12 днів" на укладання мирної угоди, інакше будуть застосовані вторинні мита для покупців російських ресурсів. Також президент США зауважував, що російська економіка "не така вже й велика" і просто зараз переживає важкі часи.
- У відповідь президент Зеленський подякував Трампу й зауважив: "Чітка позиція та висловлена рішучість з боку президент США – саме вчасно, коли багато чого може змінити сила заради справжнього миру". Наступного дня Зеленський зауважив, що росіяни продовжили бити по Україні та вбивати цивільних людей навіть після нового ультиматуму Трампа, й закликав до санкційного тиску на Москву задля закінчення війни.
- Росія продовжить війну проти України попри новий ультиматум президента США Дональда Трампа, заявив Дмитро Пєсков.
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