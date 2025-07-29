Облігації України зростають після тиску Трампа на Росію щодо припинення війни – Bloomberg

Заяви Трампа про нові терміни припинення війни для Путіна підштовхнули вгору ціни українських боргових паперів

Фото: Генштаб

Облігації України зросли в ціні після того, як президент США Дональд Трамп закликав президента РФ Володимира Путіна припинити війну проти України, і заявив, що встановить новий термін у 10-12 днів для досягнення режиму припинення вогню, пише Bloomberg.

"Заяви Трампа можуть підтримати очікування припинення вогню, які переважно були знеціненими. Ми очікуємо, що війна, на жаль, триватиме щонайменше до 2026 року, але за відсутності прориву з боку Росії співвідношення ризик/прибуток для українських облігацій має позитивний вигляд", – прокоментував Каан Назлі, старший економіст і керівник портфеля в Neuberger Berman Europe Ltd.

Українські доларові облігації, які мають бути погашені у 2035–2036 роках, додали майже 1,5 цента в ціні.

Інфографіка: Bloomberg

За підсумками понеділка, Україна увійшла до переліку лідерів серед боргових паперів країн, що розвиваються – шість із восьми найприбутковіших облігацій були українськими.

Аналітик Jefferies Financial Group Дурукал Гюн вважає, що зараз може бути вдалий момент для купівлі українських облігацій. За його словами, папери мають привабливу ціну, а інвестори поки що не поспішають їх активно купувати – це створює можливості для зростання.