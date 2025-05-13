Обложение пленных россиян налогом поможет Украине предъявить претензии РФ — Счетная палата

Закон о налогообложении доходов российских военнопленных требуется для будущих финансовых претензий Украины к РФ

Российские военнопленные из Курской области (Фото: Георгий Воронов для LIGA.net)

Документально подтвержденные расходы на содержание российских военнопленных могут стать частью финансовых претензий к государству-агрессору в будущем. Об этом заявил член Счетной палаты Кирилл Клименко, комментируя проект Закона о налогообложении пленных россиян.

"Надлежащий учет расходов на обеспечение системы содержания военнопленных важен, учитывая ответственность и подотчетность Правительства перед украинскими налогоплательщиками. Кроме того, расходы на содержание этой категории лиц могут стать частью финансовых претензий Украины к государству-агрессору в будущем. Мы должны быть уверены, что они документально подтверждены и обоснованы", – отметил Клименко.

Что предполагает законопроект

Согласно документу, военнопленные определяются как отдельная категория физических лиц – нерезиденты Украины. Налоговые агенты – лагеря для содержания военнопленных, учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы – будут обязаны:

→ начислять налог на доходы физических лиц и военный сбор по выплате военнопленным,

→ отражать эти суммы в налоговом расчете как общую сумму доходов и налогов.

Ожидается, что законопроект в ближайшее время рассмотрит Верховная Рада.