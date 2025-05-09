Украина примет закон о налогообложении пленных россиян

Российские военнопленные из Курской области (Фото: Георгий Воронов для LIGA.net)

Кабинет министров на заседании в пятницу, 9 мая, одобрил проект закона о налогообложении доходов военнопленных россиян. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Они должны платить налог на доходы физических лиц, а также военный сбор.

Военнопленные будут определены отдельной категорией физических лиц-нерезидентов Украины согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными (1949) и Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям (1977).

Налоговые агенты (лагеря для содержания военнопленных, учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы) будут обязаны отражать в налоговом расчете общую сумму начисленных доходов военнопленным и общую сумму удержанного налога.