Україна ухвалить закон про оподаткування полонених росіян
Кабінет міністрів на засіданні в п'ятницю, 9 травня, схвалив проєкт закону про оподаткування доходів військовополонених росіян. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Вони повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб, а також військовий збір.
Військовополонені будуть визначені окремою категорією фізичних осіб-нерезидентів України згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими (1949) та Додатковим протоколом до Женевських конвенцій (1977).
Податкові агенти (табори для тримання військовополонених, установи виконання покарань та слідчі ізолятори) будуть зобов'язані відображати у податковому розрахунку загальну суму нарахованих доходів військовополоненим і загальну суму утриманого податку.
- У вересні 2024 року Україна заборонила росіянам здійснювати телефонні дзвінки, перебуваючи у полоні. Причиною такого рішення було збільшення випадків жорстокого поводження росіян з українськими військовополоненими.
- У січні 2025 року цю заборону пом'якшили.