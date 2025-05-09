Україна ухвалить закон про оподаткування полонених росіян

Російські військовополонені з Курської області (Фото: Георгій Воронов для LIGA.net)

Кабінет міністрів на засіданні в п'ятницю, 9 травня, схвалив проєкт закону про оподаткування доходів військовополонених росіян. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Вони повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб, а також військовий збір.

Військовополонені будуть визначені окремою категорією фізичних осіб-нерезидентів України згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими (1949) та Додатковим протоколом до Женевських конвенцій (1977).

Податкові агенти (табори для тримання військовополонених, установи виконання покарань та слідчі ізолятори) будуть зобов'язані відображати у податковому розрахунку загальну суму нарахованих доходів військовополоненим і загальну суму утриманого податку.