Оподаткування полонених росіян допоможе Україні пред'явити претензії РФ — Рахункова палата
Документально підтверджені витрати на утримання російських військовополонених можуть стати частиною фінансових претензій до держави-агресора у майбутньому. Про це заявив член Рахункової палати Кирило Клименко, коментуючи проєкт Закону про оподаткування полонених росіян.
"Належний облік витрат на забезпечення системи утримання військовополонених є важливим з огляду на відповідальність і підзвітність Уряду перед українськими платниками податків. Крім того, витрати на утримання цієї категорії осіб можуть стати частиною фінансових претензій України до держави-агресора у майбутньому. Ми маємо бути певні, що вони документально підтверджені та обґрунтовані", – зазначив Клименко.
Що передбачає законопроєкт
Згідно з документом, військовополонені визначаються як окрема категорія фізичних осіб — нерезиденти України. Податкові агенти — табори для тримання військовополонених, установи виконання покарань і слідчі ізолятори — будуть зобов’язані:
→ нараховувати податок на доходи фізичних осіб і військовий збір із виплат військовополоненим,
→ відображати ці суми в податковому розрахунку як загальну суму доходів і податків.
Очікується, що законопроєкт найближчим часом розгляне Верховна Рада.
- У вересні 2024 року Україна заборонила росіянам здійснювати телефонні дзвінки, перебуваючи у полоні. Причиною такого рішення було збільшення випадків жорстокого поводження росіян з українськими військовополоненими. У січні 2025 року цю заборону пом'якшили.