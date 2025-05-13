Оподаткування полонених росіян допоможе Україні пред'явити претензії РФ — Рахункова палата

Закон про оподаткування доходів російських військовополонених потрібен для майбутніх фінансових претензій України до РФ

Російські військовополонені з Курської області (Фото: Георгій Воронов для LIGA.net)

Документально підтверджені витрати на утримання російських військовополонених можуть стати частиною фінансових претензій до держави-агресора у майбутньому. Про це заявив член Рахункової палати Кирило Клименко, коментуючи проєкт Закону про оподаткування полонених росіян.

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"Належний облік витрат на забезпечення системи утримання військовополонених є важливим з огляду на відповідальність і підзвітність Уряду перед українськими платниками податків. Крім того, витрати на утримання цієї категорії осіб можуть стати частиною фінансових претензій України до держави-агресора у майбутньому. Ми маємо бути певні, що вони документально підтверджені та обґрунтовані", – зазначив Клименко.

Що передбачає законопроєкт

Згідно з документом, військовополонені визначаються як окрема категорія фізичних осіб — нерезиденти України. Податкові агенти — табори для тримання військовополонених, установи виконання покарань і слідчі ізолятори — будуть зобов’язані:

→ нараховувати податок на доходи фізичних осіб і військовий збір із виплат військовополоненим,

→ відображати ці суми в податковому розрахунку як загальну суму доходів і податків.

Очікується, що законопроєкт найближчим часом розгляне Верховна Рада.