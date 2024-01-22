Обложили "данью" перевозчиков: СБУ разоблачила таможенников на Закарпатье
Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора ликвидировала масштабную коррупционную схему на таможенном посту "Тиса" Закарпатской таможни. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"На горячем" задержаны пять чиновников пункта пропуска "Чоп-Захонь", которые фактически сформировали преступную группу и обложили "данью" водителей международных перевозок, говорится в сообщении.
С каждого автобуса фигуранты требовали до 1500 евро. За эту сумму чиновники обещали перевозчикам не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении иностранных товаров, завозимых в Украину.
За одну смену чиновники пропускали через схему до 50 автобусов.
В случае отказа платить взятки чиновники угрожали задержкой формальных процедур и арестом груза с последующей его конфискацией.
Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали несколько фактов вымогательства денег с перевозчиков.
В ходе обысков по адресам проживания и на территории таможенного поста обнаружены большие суммы наличных и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности.
Продолжается расследование по установлению обстоятельств преступления и привлечению к ответственности всех виновных.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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