Обклали "даниною" перевізників: СБУ викрила митників на Закарпатті

З кожного автобуса фігуранти вимагали до 1500 євро

Фото: СБУ/telegram

Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора ліквідувала масштабну корупційну схему на митному посту "Тиса" Закарпатської митниці. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"На гарячому" затримано п'ятьох чиновників пункту пропуску "Чоп-Захонь", які фактично сформували злочинну групу та обклали "даниною" водіїв міжнародних перевезень, йдеться в повідомленні.

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З кожного автобуса фігуранти вимагали до 1500 євро. За цю суму чиновники обіцяли перевізникам не створювати штучних перешкод при митному оформленні іноземних товарів, що завозяться в Україну.

За одну зміну посадовці пропускали через схему до 50 автобусів.

У разі відмови платити хабарі чиновники погрожували затримкою формальних процедур та арештом вантажу з подальшою його конфіскацією.

Співробітники СБУ поетапно задокументували кілька фактів вимагання грошей із перевізників.

У ході обшуків за адресами проживання та на території митного посту виявлено великі суми готівки та документи, що свідчать про незаконну діяльність.

Продовжується розслідування щодо встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх винних.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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