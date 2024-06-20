Обстрелы и дефицит э/э замедлили рост экономики Украины до 3,7% в мае — Минэкономики
ВВП Украины вырос на 3,7% (±1%) в мае 2024 года по сравнению с маем прошлого года. Оценка Министерства экономики опубликована на правительственном портале.
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Рост украинской экономики замедляется второй месяц подряд. В апреле показатель был на уровне 4,3%, в марте - 4,6%, в феврале – 3,9%, в январе – 3,5%.
"Увеличение интенсивности боевых действий, обстрелы инфраструктурных объектов и дефицит электроэнергии – все это, к сожалению, сдерживало рост экономики в мае этого года", — прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.
По ее словам, рост ВВП продолжился благодаря высоким темпам экспорта в условиях стабильной работы Украинского морского коридора, а также высокому спросу на строительные услуги, который поддерживается финансированием восстановления инфраструктуры.
В мае промышленные предприятия продолжали восстанавливать экономическую активность как благодаря экспортоориентированным производствам, так и увеличение спроса на инвестиционную продукцию в отраслях машиностроения (ВПК) и строительные материалы.
Металлургическая отрасль достигла наибольших характеристик производства за весь период с начала полномасштабной войны.
Также росло производство подсолнечного масла.
Все это сформировало спрос на продукцию смежных видов деятельности.
Ключевыми нерешенными проблемами остаются высокие риски безопасности, а также разрушение энергетической инфраструктуры. Восстановление энергетики потребует времени и ресурсов, что, по прогнозам, может сдерживать темпы восстановления производственной активности.
Также негативными факторами для экономики остаются логистические проблемы и сложная ситуация на рынке труда из-за высокой миграции.
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