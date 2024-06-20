Обстріли та дефіцит е/е сповільнили зростання економіки України до 3,7% у травні — Мінекономіки

Зростання ВВП забезпечували високі темпи експорту, попит на будівельні послуги, робота промисловості та металургії

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ВВП України зріс на 3,7% (±1%) у травні 2024 року, порівнюючи з травнем минулого року. Оцінку Міністерства економіки опубліковано на урядовому порталі.

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Зростання української економіки сповільнюється другий місяць поспіль. У квітні показник був на рівні 4,3%, у березні – 4,6%, у лютому – 3,9%, у січні – 3,5%.

"Збільшення інтенсивності бойових дій, обстріли інфраструктурних об'єктів та дефіцит електроенергії — все це, на жаль, стримувало зростання економіки у травні цього року", – прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

З її слів, зростання ВВП продовжилося завдяки високим темпам експорту в умовах стабільної роботи Українського морського коридору, а також високому попиту на будівельні послуги, який підтримується фінансуванням відновлення інфраструктури.

У травні промислові підприємства продовжували відновлювати економічну активність як завдяки експортоорієнтованим виробництвам, так і збільшенню попиту на інвестиційну продукцію у галузях машинобудування (ВПК) і на будівельні матеріали.

Металургійна галузь досягла найбільших характеристик виробництва за період з початку повномасштабної війни.

Також зростало виробництво соняшникової олії.

Усе це сформувало попит на продукцію суміжних видів діяльності.

Ключовими нерозв'язаними проблемами є високі ризики безпеки, а також руйнування енергетичної інфраструктури. Відновлення енергетики вимагатиме часу та ресурсів, що, за прогнозами, може стримувати темпи відновлення виробничої активності.

Також негативними факторами для економіки залишаються логістичні проблеми та складна ситуація на ринку праці через високу міграцію.