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Офис финансового контроля. Чем будет заниматься новый орган

Офис финансового контроля. Чем будет заниматься новый орган
19.02.2020, 13:52

Офис финконтроля будет следить за использованием госресурсов и соблюдением законодательства на всех стадиях бюджетного процесса

Кабинет министров Украины утвердил Положение об Офисе финансового контроля, в котором определяются основные задачи, функции и полномочия нового органа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В частности, в утвержденном документе говорится, что Офис финконтроля  будет контролировать министерства, органы исполнительной власти, государственные фонды, фонды общеобязательного государственного соцстрахования, бюджетные учреждения, госкомпании, а также предприятиях, учреждения и организация, получающие (получавшие) средства из бюджетов всех уровней и госфондов или используют (использовали ) государственное или коммунальное имущество.

"Контрольные мероприятия также будут осуществляться в субъектах хозяйственной деятельности независимо от формы собственности по решению суда, принятому в уголовном производстве", - уточняют в Минфине.

Что именно будет контролировать новый орган:

1) использование и сохранность государственных финансовых ресурсов, необоротных и других активов, в том числе целевого, эффективного и результативного использования средств гос бюджета и местных бюджетов;

2) соблюдение законодательства на всех стадиях бюджетного процесса, который касается как государственного, так и местных бюджетов;

3) соблюдение законодательства о закупках;

4) целевое использования и своевременный возврат кредитов, полученных под госгарантии (или местные гаратнии);

5) реализацию инвестиционных проектов, других программ, которые поддерживаются международными организациями;

6) законность расходов бенефициаров (партнеров) при выполнении совместных операционных программ приграничного и трансграничного сотрудничества;

7) состояние и достоверность бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

В Минфине отмечают, что в Положении предусмотрен анализа рисков по управлению ресурсами государства с последующим контролем высокорисковых операций. В министерстве считают, что это поможет автоматизировать процессы и обработку информации в информационно-аналитических системах Офиса финконтроля, что позволит повысить качество и сократить время на сбор, обработку и анализ информации о деятельности подконтрольных учреждений.

В Минфине напоминают, что 6 февраля министр финансов Оксана Маркарова представила коллективу главу Офиса финансового контроля Игоря Буграк. 

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Офис финансового контроля Игорь Буграк финконтроль
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