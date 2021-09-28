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Олигархи будут платить за руду еще меньше благодаря правкам в законопроект №5600 – ЦЭС

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2021, 17:03
Олигархи будут платить за руду еще меньше благодаря правкам в законопроект №5600 – ЦЭС - Фото
Фото: depositphotos.com

Между чтениями проект закона №5600 изменили так, что теперь крупнейшие финансово-промышленные группы будут платить ренту на добычу железной руды, вероятно, даже меньше, чем они платят сейчас. Об этом пишет Центр экономических стратегий (ЦЭС) на основе расчетов своего старшего экономиста Юрия Гайдая.   

Согласно расчетам ЦЭС, экономия составит около 50 центов на тонне. 

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Сейчас добывающие компании, включая принадлежащие Ринату Ахметову, Константину Жеваго и  Лакшми Митталу, платят с каждой тонны руды 11-12% от себестоимости необогащенный руды. Это около $3/т независимо от мировых цен. 

В апреле правительство предложило начислять ренту на рыночную цену руды в порту Китая, и менять ставку в зависимости от цены. 

Например, при цене от $85 до $120 ставка должна составлять 8%, а при цене более $180 - 16%. 

Уже в первом чтении "антиахметивського" законопроекта №5600 ставки составили 3,5% (если цена до $100), 5% (до $200) и 10% (больше $200). 

Между первым и вторым чтением базу начисления уменьшили на две составляющие: 

- фрахт из Украины в Китай (ориентировочная цена $15-20) 

- внутренняя логистика ($10 по курсу НБУ) 

Между тем рынок руды вошел в кризис, цены резко упали с майских $200 и приближаются к более привычным $100 за тонну, указывают в ЦЭС. 

При такой редакции законопроекта и текущих ценах на руду, добывающие компании будут платить $2,45/т. 

Расчеты ЦЭС выглядят следующим образом: $95- $15- $10 = $70 (цена в порту Китая, минимальный фрахт, внутренняя логистика). Далее: $70 * 3,5% (ставка ренты если цена ниже $100) = $2,45 за 1 тонну руды, что меньше нынешних $3. 

Похожие изменения внесены в законопроект и в отношении ренты на марганцевые руды, добавляют в ЦЭС. 

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Законопроект №5600 называют "антиахметовским" или "антиолигархическим", т.к. в нем предлагается повысить размер ренты, в том числе, и на добычу железной руды. В Украине добычей железной руды занимаются порядка десяти предприятий, практически все принадлежат олигархам, наибольшую долю в этом бизнесе занимает Ринат Ахметов – более 50%.

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Роман Брыль
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железная руда рента антиахметовский законопроект законопроект 5600 ЦЭС
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