UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Омикрон, сбой в поставках и геополитическая напряженность замедляют рост мировой экономики

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2022, 14:18
Омикрон, сбой в поставках и геополитическая напряженность замедляют рост мировой экономики - Фото
Кристалина Георгиева (Фото: Erik S. Lesser/ЕРА)

Замедление мировой экономики в 2022 году вызвано штаммом Омикрон, сбоями в цепочке поставок и геополитической напряженностью. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на виртуальной встрече министров финансов и управляющих центральных банков G20, передает Интерфакс-Украина.

За последние недели ситуация только ухудшилась.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Хотя восстановление мировой экономики продолжается, его темпы замедляются. Три недели назад мы понизили наш глобальный прогноз до все еще хороших 4,4% – отчасти из-за переоценки перспектив роста в США и Китае", — сказала она.

Однако с тех пор поступающие экономические показатели указывают на более слабый импульс роста в 2022 году из-за появления штамма Омикрон и сбоев в цепочке поставок, которые оказались более постоянными, чем ожидалось ранее.

"В то же время показатели инфляции во многих странах остаются высокими, финансовые рынки более волатильны, резко возросла геополитическая напряженность", — добавила Георгиева.

Читайте также
Курс, цены, зарплаты. Что ждет экономику Украины в 2022 году. Консенсус-прогноз

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МВФ Кристалина Георгиева мировая экономика
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 