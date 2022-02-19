Омикрон, сбой в поставках и геополитическая напряженность замедляют рост мировой экономики

Замедление мировой экономики в 2022 году вызвано штаммом Омикрон, сбоями в цепочке поставок и геополитической напряженностью. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на виртуальной встрече министров финансов и управляющих центральных банков G20, передает Интерфакс-Украина.

За последние недели ситуация только ухудшилась.

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"Хотя восстановление мировой экономики продолжается, его темпы замедляются. Три недели назад мы понизили наш глобальный прогноз до все еще хороших 4,4% – отчасти из-за переоценки перспектив роста в США и Китае", — сказала она.

Однако с тех пор поступающие экономические показатели указывают на более слабый импульс роста в 2022 году из-за появления штамма Омикрон и сбоев в цепочке поставок, которые оказались более постоянными, чем ожидалось ранее.

"В то же время показатели инфляции во многих странах остаются высокими, финансовые рынки более волатильны, резко возросла геополитическая напряженность", — добавила Георгиева.

Инвестиционный банк США JP Morgan прогнозирует, что 2022 год ознаменует конец пандемии коронавируса и полное восстановление мировой экономики.

Bloomberg назвал 10 главных рисков для мировой экономики в 2022 году.

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Наталия Софиенко

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