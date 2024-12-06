Орбан пригрозил ветировать бюджет ЕС, если не разморозят средства для Венгрии

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложит вето на следующий долгосрочный бюджет Европейского Союза, если его страна не получит доступ к заблокированным средствам, которые были заморожены из-за обеспокоенности относительно верховенства права и коррупции. Об этом сообщает Bloomberg.

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Речь идет о бюджете ЕС на 2028-2034 годы, требующем единодушного одобрения всех 27 стран-членов. Орбан неоднократно использовал вето для блокирования общих решений ЕС, хотя в последнее время другие страны пытаются найти способы обхода его возражений.

"Венгрия, несомненно, получит эти средства. Если мы их не получим в 2025 или 2026 годах, то должны получить в 2027 или 2028 годах, иначе у ЕС не будет бюджета, потому что я этого не позволю", — заявил Орбан в пятницу в интервью государственному радио.

Евросоюз в настоящее время придерживает примерно 20 млрд евро, что является серьезным финансовым риском для экономики Венгрии, по мнению инвесторов. Недавно агентство Moody's снизило прогноз для венгерского долга от "стабильного" к "негативному", ссылаясь на низкие шансы на размораживание средств.

Впрочем, Орбан попытался приуменьшить значение этих средств в среднесрочной перспективе, отметив, что 12,5 млрд евро, размороженные в прошлом году в обмен на реформы судебной системы, хватит для покрытия потребностей экономики до 2026 года. Министерство финансов должно обнародовать финансовый план на следующий год в ближайшее время.

Ситуация усугубляется тем, что рейтинговая популярность партии Орбана "Фидес" снижается на фоне роста поддержки новой оппозиционной группы, которая делает акцент на необходимости разблокирования средств ЕС.