Орбан пригрозив ветувати бюджет ЄС, якщо не розморозять кошти для Угорщини

Фото: ЕРА

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що накладе вето на наступний довгостроковий бюджет Європейського Союзу, якщо його країна не отримає доступ до заблокованих коштів, які були заморожені через занепокоєння щодо верховенства права та корупції. Про це інформує Bloomberg.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Йдеться про бюджет ЄС на 2028-2034 роки, який потребує одностайного схвалення всіх 27 країн-членів. Орбан неодноразово використовував вето для блокування спільних рішень ЄС, хоча останнім часом інші країни намагаються знайти способи обходу його заперечень.

"Угорщина, безсумнівно, отримає ці кошти. Якщо ми їх не отримаємо у 2025 чи 2026 роках, то мусимо отримати у 2027 чи 2028 роках, інакше ЄС не матиме бюджету, бо я цього не дозволю", — заявив Орбан у п’ятницю в інтерв’ю державному радіо.

Євросоюз наразі утримує приблизно 20 млрд євро, що є серйозним фінансовим ризиком для економіки Угорщини, на думку інвесторів. Нещодавно агентство Moody’s знизило прогноз для угорського боргу зі "стабільного" до "негативного", посилаючись на низькі шанси на розмороження коштів.

Утім, Орбан спробував применшити значення цих коштів у середньостроковій перспективі, зазначивши, що 12,5 млрд євро, розморожені торік в обмін на реформи судової системи, вистачить для покриття потреб економіки до 2026 року. Міністерство фінансів має оприлюднити фінансовий план на наступний рік найближчим часом.

Ситуація ускладнюється тим, що рейтингова популярність партії Орбана "Фідес" знижується на тлі зростання підтримки нової опозиційної групи, яка робить акцент на необхідності розблокування коштів ЄС.