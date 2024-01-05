Ослабление гривни в конце года было обусловлено сезонными факторами – НБУ

При режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением, пояснили в НБУ

Сергей Николайчук (Фото: Facebook)

Ослабление гривни в конце 2023 года прежде всего обусловлено сезонными факторами. Во-первых, спрос на валюту увеличился в результате рекордных расходов бюджета в декабре. Во-вторых, традиционно к концу года растет спрос на валюту со стороны населения. Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, передает пресс-служба Нацбанка.

Также на валютный рынок оказывали давление психологические факторы, связанные с отсрочкой предоставления международной помощи. В то же время продолжающиеся активные боевые действия обусловливали потребность в финансировании.

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"При режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается (как это, например, было в октябре и первой половине ноября)", – отметил Сергей Николайчук.

Кроме того, по его словам, как и декларировалось, Нацбанк постепенно увеличивает амплитуду курсовых колебаний. Это происходит по мере приспособления валютного рынка к управляемой гибкости.

"Соответственно, сейчас колебания на межбанковском рынке несколько больше, чем, например, в октябре. В то же время благодаря сложившимся предпосылкам они не угрожающие. Также курсовые колебания остаются значительно меньшими, чем до полномасштабной войны", – сказал Николайчук.

Он отметил, что на сегодняшний день курс на наличном рынке, который важен для населения, несмотря на определенное ослабление гривни в конце года, остается более стабильным, чем, например, в IV квартале 2022 года.

В 2023 году официальный курс гривни по отношению к доллару ослаб меньше чем на 4%. Доходность гривневых инструментов с избытком компенсировала эту девальвацию и остается значительно выше, чем в иностранной валюте. Она также перекрывает фактическую и ожидаемую инфляцию. Соответственно, возврат к фиксированному курсу пока даже не рассматривается.

"НБУ имеет все возможности обеспечивать курсовую устойчивость и в дальнейшем. В рамках режима управляемой гибкости гривня может как ослабляться, так и укрепляться. В то же время, как свидетельствует наш опыт периода 2016 – 2021 годов, гибкий обменный курс дает нам возможность в долгосрочной перспективе достигать курсовой устойчивости", – подчеркнул он.

Кроме того, режим управляемой гибкости курса позволяет обеспечивать достижение ряда важных задач. Одна из них, по словам Николайчука, это сохранение привлекательности гривневых инструментов (депозитов и ОВГЗ).

"Текущая ситуация на валютном рынке не является неординарной и точно не угрожает выполнению этой задачи", – подытожил замглавы НБУ.