Послаблення гривні наприкінці року було зумовлено сезонними чинниками – НБУ

За режиму керованої гнучкості зміна курсу в той чи інший бік є нормальним явищем, пояснили в НБУ

Сергій Ніколайчук (Фото: Facebook)

Послаблення гривні наприкінці 2023 року насамперед зумовлено сезонними чинниками. По-перше, попит на валюту збільшився внаслідок рекордних видатків бюджету у грудні. По-друге, традиційно наприкінці року зростає попит на валюту з боку населення. Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, передає пресслужба Нацбанку.

Також на валютний ринок тиснули психологічні чинники, пов'язані з відтермінуванням надання міжнародної допомоги. Водночас активні бойові дії, які тривають, зумовлювали потребу у фінансуванні.

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"За режиму керованої гнучкості зміна курсу в той чи інший бік є нормальним явищем. Як і обіцяв НБУ, курс може як послаблюватися, коли ситуація на ринку погіршується, так і змінюватися, коли ситуація поліпшується (як це, наприклад, було в жовтні та першій половині листопада)", – зазначив Сергій Ніколайчук.

Крім того, за його словами, як і декларувалося, Нацбанк поступово збільшує амплітуду курсових коливань. Це відбувається в міру пристосування валютного ринку до керованої гнучкості.

"Відповідно, зараз коливання на міжбанківському ринку є дещо більшими, ніж, наприклад, у жовтні. Водночас завдяки сформованим передумовам вони не є загрозливими. Також курсові коливання залишаються значно меншими, ніж до повномасштабної війни", – сказав Ніколайчук.

Він наголосив, що на сьогодні курс на готівковому ринку, який є важливим для населення, попри певне послаблення гривні наприкінці року, залишається більш стабільним, ніж, наприклад, у IV кварталі 2022 року.

У 2023 році офіційний курс гривні відносно долара послабився менш ніж на 4%. Дохідність гривневих інструментів з надлишком компенсувала цю девальвацію та залишається значно вищою порівняно з інструментами в іноземній валюті. Вона також перекриває фактичну та очікувану інфляцію. Відповідно, повернення до фіксованого курсу наразі навіть не розглядається.

"НБУ має всі можливості забезпечувати курсову стійкість і надалі. У межах режиму керованої гнучкості гривня може як послаблюватися, так і зміцнюватися. Водночас, як свідчить наш досвід періоду 2016 – 2021 років, гнучкий обмінний курс дає нам змогу в довгостроковій перспективі досягати курсової стійкості", – наголосив він.

Крім того, режим керованої гнучкості курсу дає змогу забезпечувати досягнення низки важливих завдань. Одне з них, за словами Ніколайчука, це збереження привабливості гривневих інструментів (депозитів та ОВДП).

"Поточна ситуація на валютному ринку не є якоюсь неординарною та точно не загрожує виконанню цього завдання", – підсумував заступник голови НБУ.