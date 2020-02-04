От 300-1400 евро. Названы минимальные зарплаты в странах ЕС

В январе размер минимальной заработной платы ниже 600 евро в месяц на востоке Европы и выше 1500 евро на северо-западе. Об этом сообщает пресс-служба Евростата.

Страны, в которых установлена минимальная зарплату, разделены на три группы.

К первой группе с низким уровнем минимальной зарплаты относятся страны на востоке ЕС. Здесь самая низкая валовая (до вычета налогов. - Ред.) зарплата установлена в Болгарии (312 евро). В девяти других странах она составляет от 400 до 600 евро в месяц: Латвия (430 евро), Румыния (466 евро), Венгрия (487 евро), Хорватия (546 евро), Чехия (575 евро), Словакия (580 евро), Эстония (584 евро), Литва (607 евро) и Польша (611 евро).

Ко второй группе относятся страны со средним уровнем "минималки" от 700 до 1000 евро в месяц, они расположены в основном на юге Европы. В частности: Португалия (741 евро), Греция (758 евро), Мальта (777 евро), Словения ( 941 евро) и Испания (1 050 евро).

В третью группу входят семь государств, расположенных на западе и севере ЕС. Здесь минимальная зарплата выше 1500 евро в месяц: Франция (1539 евро), Германия (1584 евро), Бельгия (1594 евро), Нидерланды (1636 евро), Ирландия (1656 евро) и Люксембург (2142 евро).

Для сравнения, федеральная минимальная заработная плата в Соединенных Штатах в январе 2020 года составляла 1119 евро в месяц.