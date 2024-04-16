"Откровенная дичь". Гетманцев объяснил, почему деньги с телемарафона не отдают ВСУ

Один день войны обходится Украине в 5 млрд грн. Гетманцев считает, что найти такие деньги путем экономии государственных расходов невозможно

Даниил Гетманцев (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснил, почему государство не считает целесообразным перенаправить на финансирование Вооруженных Сил Украины деньги, предусмотренные для телемарафонов "Единые новости" и FREEDOM. По его словам, эти деньги слишком малы в масштабах войны.

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По его словам, у государства есть только два источника для военных расходов – налоги и государственный долг. Именно эти источники будут использоваться, чтобы профинансировать новую выплату для военных за пребывание "на нуле".

"Все масштабные войны по большому счету финансировались за счет налогов и государственного долга. Можно проследить четкую историю становления налоговых систем и долговых инструментов в привязке к войнам в Европе и Америке", — написал Гетманцев в Telegram.

Альтернативные идеи, такие как перераспределение денег с телемарафона или сокращение госаппарата, по мнению политика, не выдерживают критики.

"В прошлом году текущее содержание войска по общему фонду государственного бюджета стоило 5 млрд грн в день. Вы можете сами посчитать, сколько дней войны мы можем профинансировать, пытаясь сэкономить несколько миллиардов гривен на эфемерных государственных расходах. Да, конечно, и это деньги, но откровенная дичь, когда указывают на эти средства как на решение", — написал Гетманцев.

"А вот чего надо точно сторониться – это финансирования за счет эмиссии. Потому что бюджетная эмиссия провоцирует инфляцию и девальвацию. И да, это тоже налог, но налог нечестный и налог, ощутимо бьющий по наименее защищенным гражданам и экономике. Эмиссия – это точно последняя опция, которая будет на столе", – указал депутат.