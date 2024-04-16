"Откровенная дичь". Гетманцев объяснил, почему деньги с телемарафона не отдают ВСУ
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснил, почему государство не считает целесообразным перенаправить на финансирование Вооруженных Сил Украины деньги, предусмотренные для телемарафонов "Единые новости" и FREEDOM. По его словам, эти деньги слишком малы в масштабах войны.
По его словам, у государства есть только два источника для военных расходов – налоги и государственный долг. Именно эти источники будут использоваться, чтобы профинансировать новую выплату для военных за пребывание "на нуле".
"Все масштабные войны по большому счету финансировались за счет налогов и государственного долга. Можно проследить четкую историю становления налоговых систем и долговых инструментов в привязке к войнам в Европе и Америке", — написал Гетманцев в Telegram.
Альтернативные идеи, такие как перераспределение денег с телемарафона или сокращение госаппарата, по мнению политика, не выдерживают критики.
"В прошлом году текущее содержание войска по общему фонду государственного бюджета стоило 5 млрд грн в день. Вы можете сами посчитать, сколько дней войны мы можем профинансировать, пытаясь сэкономить несколько миллиардов гривен на эфемерных государственных расходах. Да, конечно, и это деньги, но откровенная дичь, когда указывают на эти средства как на решение", — написал Гетманцев.
"А вот чего надо точно сторониться – это финансирования за счет эмиссии. Потому что бюджетная эмиссия провоцирует инфляцию и девальвацию. И да, это тоже налог, но налог нечестный и налог, ощутимо бьющий по наименее защищенным гражданам и экономике. Эмиссия – это точно последняя опция, которая будет на столе", – указал депутат.
- В апреле 2024 года набрала необходимое количество подписей электронная петиция к Кабинету министров с призывом перенаправить средства, предназначенные для телемарафонов "Единые новости" и Freedom, для финансирования БпЛА и пикапов для Вооруженных Сил Украины.
- Правительство ее отклонило, назвав предложение подписантов нецелесообразным.
- Если до конца 2024 года телемарафон "Единые новости" не продемонстрирует изменения формата и восстановления доверия, его могут остановить, считает председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Юрчишин.