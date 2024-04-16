"Відверта дичина". Гетманцев пояснив, чому гроші з телемарафону не віддають ЗСУ

Один день війни обходиться Україні у 5 млрд грн. Гетманцев вважає, що знайти такі гроші шляхом економії державних видатків неможливо

Данило Гетманцев (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пояснив, чому держава не вважає за доцільне переспрямувати на фінансування Збройних Сил України гроші, передбачені для телемарафонів "Єдині новини" та FREEDOM. За його словами, ці гроші надто малі в масштабах війни.

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За його словами, держава має тільки два джерела для воєнних видатків – податки й державний борг. Саме ці джерела будуть використовуватися, щоб профінансувати нову виплату для військових за перебування "на нулі".

"Усі масштабні війни за великим рахунком фінансувались коштом податків та державного боргу. Можна прослідити чітку історію становлення податкових систем і боргових інструментів у прив’язці до війн у Європі та Америці", – написав Гетманцев у Telegram.

Альтернативні ідеї, такі як перерозподілення грошей з телемарафону чи скорочення держапарату, на думку політика, не витримують критики.

"Минулого року поточне утримання війська за загальним фондом державного бюджету коштувало 5 млрд грн на день. Ви можете самі порахувати, скільки днів війни ми можемо профінансувати, намагаючись зекономити декілька мільярдів гривень на ефемерних державних видатках. Так, звісно, і це гроші, але це відверта дичина, коли вказують на ці кошти як на рішення", – написав Гетманцев.

"А от чого треба точно сторонитись – це фінансування за рахунок емісії. Бо бюджетна емісія провокує інфляцію і девальвацію. І так, це теж податок, але податок нечесний і податок, що відчутно бʼє по найменш захищених громадянах і економіці. Емісія – це точно остання опція, яка буде на столі", – вказав депутат.