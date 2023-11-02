Отмену моратория на налоговые проверки отсрочат на 1 декабря

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в четверг, 2 ноября, одобрил законопроект №10016-д об отмене моратория на налоговые проверки ко второму чтению. Об этом сообщил первый заместитель комитета Ярослав Железняк.

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"Принятие законопроекта – это одно из последних требований МВФ для решения по траншу. Сейчас этот текст должен быть принят партнерами", – пояснил Железняк.

По его словам, в текст законопроекта ко второму чтению в Раде внесены два изменения:

→ срок возврата документальных плановых налоговых проверок перенесен с 1 ноября на 1 декабря;

→ мораторий на проверки ФОП первой и второй группы будет сохранен до декабря 2024 года.

Эти поправки поддержали 18 членов финкомитета, четверо – воздержались.

В июне Верховная Рада, голосуя за отмену единого налога в 2%, частично сняла мораторий на налоговые проверки, но этого оказалось недостаточно. В сентябре Кабинет министров одобрил законопроект о полной отмене моратория, но затем с МВФ удалось договориться, что он останется частичным, но будет расширен.