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Отмену моратория на налоговые проверки отсрочат на 1 декабря

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 16:11
Отмену моратория на налоговые проверки отсрочат на 1 декабря - Фото
Фото: Depositphotos

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в четверг, 2 ноября, одобрил законопроект №10016-д об отмене моратория на налоговые проверки ко второму чтению. Об этом сообщил первый заместитель комитета Ярослав Железняк.

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"Принятие законопроекта – это одно из последних требований МВФ для решения по траншу. Сейчас этот текст должен быть принят партнерами", – пояснил Железняк.

По его словам, в текст законопроекта ко второму чтению в Раде внесены два изменения:

→ срок возврата документальных плановых налоговых проверок перенесен с 1 ноября на 1 декабря;
→ мораторий на проверки ФОП первой и второй группы будет сохранен до декабря 2024 года.

Эти поправки поддержали 18 членов финкомитета, четверо – воздержались.

В июне Верховная Рада, голосуя за отмену единого налога в 2%, частично сняла мораторий на налоговые проверки, но этого оказалось недостаточно. В сентябре Кабинет министров одобрил законопроект о полной отмене моратория, но затем с МВФ удалось договориться, что он останется частичным, но будет расширен.

  • 17 октября 2023 года Рада проголосовала в первом чтении законопроект №10016-д об отмене моратория на налоговые проверки с 1 ноября.
Вера Касиян
верховная радапроверкибизнесЯрослав Железняк
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