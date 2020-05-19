Отмывание денег. Большое жюри США расследует причастность Коломойского

Олигарх и экс-собственник ПриватБанка Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США. Об этом пишет BuzzFeed News со ссылкой на два источника, знакомых с расследованием.

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"Расследование большого жюри в Кливленде представляет собой редкую попытку системы правосудия США нацелиться на влиятельного олигарха и отследить миллионы, которые он и его сообщники якобы отправили через банки-корреспонденты США", - отмечают в издании.

И напоминают, что украинский олигарх приобрел в США роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажную офисную башню со сводчатыми потолками и фресками.

В интервью BuzzFeed News Коломойский сказал, что он не знал о расследовании большого жюри, и что любые обвинения банковских регуляторов Украины, были "сделаны намеренно, чтобы экспроприировать банк". "Это была искусственно созданная дыра (дефицит в бюджете ПриватБанка на $5,5 млрд.- Ред.) со стороны Национального банка", - утверждает Коломойский.

Он также отметил, что он не нарушал никаких законов и что никто из Министерства юстиции с ним не общался.

Партнер Коломойского по бизнесу Геннадий Боголюбов также сказал, что вся недвижимость в США приобретена на законные средства. Все сделки были задокументированы партнерами в США, добавил он. По словам Боголюбова, с ним также никогда не связывались никакие правоохранительные органы. "Никто не задавал мне никаких вопросов", - подчеркнул он.

Журналисты BuzzFeed News пообщались и экс-генеральным прокурором Русланом Рябошапокой, который считает причиной увольнения расследование дела ПриватБанка.

По информации BuzzFeed News, в связи с расследованием большого жюри в США федеральные агенты неоднократно ездили в Украину. В частности, в феврале они встречались с Рябошапкой и следователями из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), чтобы обсудить дело против 57-летнего олигарха и его партнера. Глава НАБУ Артем Сытник, подтвердил, что сотрудничает с ФБР в рамках расследования, но не сообщил подробности из-за соглашения о конфиденциальности. В поездке в Украину также принимала участие международная команда Министерства юстиции по отмыванию денег и клептократии.

Федеральные агенты в течение года отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для приобретения недвижимости с 2008 года в течение пяти последующих лет.

21 мая ПриватБанк подал иск в Канцлерский суд штата Делавэр (США) против своих бывших собственников – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Среди ответчиков есть также три гражданина США, живущих в Майами, и девятнадцать компаний. Как пишет НВ Бизнес, одной из ярких деталей иска является сумма отмытых за 10 лет в кипрском филиале банка денег - $470 млрд. Если эта сумма будет доказана в суде, то это будет крупнейшее дело по отмыванию денег, совершенное одной группой лиц, отмечает издание.

В июне 2019 года стало известно, что большая часть коммерческой недвижимости в Кливленде (США), которую купили Коломойский и Боголюбов, пришла в упадок и была распродана.