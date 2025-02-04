Ожидания бизнеса обвалились в январе. НБУ связывает это с сезонными факторами

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Индекс ожиданий деловой активности в январе 2025 года снизился на 4.8 пункта по сравнению с декабрем прошлого года и составил 41, что соответствует уровню января 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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Традиционно в январе бизнес ослабляет свои оценки текущей деловой активности по сравнению с другими месяцами, что связано с сезонными факторами, объясняют в НБУ.

Ожидания бизнеса также сдерживали сложная ситуация с безопасностью, нехватка инвестиций в производственный капитал, потребности в энергоресурсах и рабочей силе, рост производственных затрат, инфляционные и девальвационные процессы. Драйверами положительного влияния были устойчивый потребительский спрос и значительные объемы поступления международной финансовой помощи.

Предприятия промышленности более сдержанно оценили результаты своей текущей деятельности, учитывая разрушение производственных мощностей, недостаток инвестиций в производственный капитал, дефицит кадров и увеличение производственных затрат: секторальный индекс в январе составил 42 (в январе 2024 года – 43.7, в декабре – 44.6).

Оценки предприятий торговли относительно своей деловой активности в начале года традиционно существенно ниже, чем в другие месяцы: секторальный индекс в январе составил 40 (в январе 2024 года – 38.9, в декабре – 49,9).

Предприятия сферы услуг также ослабили оценки своих экономических перспектив на фоне сезонного фактора, а также роста производственных затрат: секторальный индекс составил 41.1 (в январе 2024 года – 40.4, в декабре – 44.5).

Предприятия строительства в третий раз подряд дали самые сдержанные оценки своих текущих экономических результатов на фоне сезонности строительных работ и дефицита квалифицированных кадров: секторальный индекс в январе составил лишь 37.2 (в январе 2024 года – 31.9, в декабре – 43.4).

Ситуация на рынке труда остается сложной. Респонденты всех опрошенных секторов были настроены на сокращение количества работников, самое существенное – в строительстве. В то же время предприятия сферы услуг ожидали замедления темпов сокращения персонала.

НБУ проводил ежемесячный опрос 519 предприятий с 6 по 23 января 2025 года.