Очікування бізнесу обвалилися у січні. НБУ пов'язує це із сезонними факторами

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Індекс очікувань ділової активності у січні 2025 року знизився на 4.8 пункту порівняно з груднем минулого року та становив 41, що відповідає рівню січня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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Традиційно у січні бізнес послаблює свої оцінки поточної ділової активності порівняно з іншими місяцями, що пов'язано із сезонними факторами, пояснюють у НБУ.

Очікування бізнесу також стримували складна безпекова ситуація, брак інвестицій у виробничий капітал, потреби в енергоресурсах та робочій силі, зростання виробничих витрат, інфляційні та девальваційні процеси. Драйверами позитивного впливу були стійкий споживчий попит та значні обсяги надходження міжнародної фінансової допомоги.

Підприємства промисловості більш стримано оцінили результати своєї поточної діяльності з огляду на руйнування виробничих потужностей, брак інвестицій у виробничий капітал, дефіцит кадрів та збільшення виробничих витрат: секторальний індекс у січні становив 42 (у січні 2024 року – 43.7, у грудні – 44.6).

Оцінки підприємств торгівлі щодо своєї ділової активності на початку року традиційно суттєво нижчі, ніж в інші місяці: секторальний індекс у січні становив 40 (у січні 2024 року – 38.9, у грудні – 49,9).

Підприємства сфери послуг також послабили оцінки своїх економічних перспектив на тлі сезонного чинника, а також зростання виробничих витрат: секторальний індекс становив 41.1 (у січні 2024 року – 40.4, у грудні – 44.5).

Підприємства будівництва втретє поспіль дали найстриманіші оцінки своїх поточних економічних результатів на тлі сезонності будівельних робіт та дефіциту кваліфікованих кадрів: секторальний індекс у січні становив лише 37.2 (у січні 2024 року – 31.9, у грудні – 43.4).

Ситуація на ринку праці залишається складною. Респонденти всіх опитаних секторів були налаштовані на скорочення кількості працівників, найсуттєвіше – у будівництві. Натомість підприємства сфери послуг очікували уповільнення темпів скорочення персоналу.

НБУ проводив щомісячне опитування 519 підприємств із 6 до 23 січня 2025 року.