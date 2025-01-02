Очікування бізнесу впали до 12-місячного мінімуму. НБУ назвав причини

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Індекс очікувань ділової активності опустився на 1.3 пункту до 45.9 у грудні, що відповідає показнику грудня 2023 року (45.7). Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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Погіршення безпекової ситуації, збільшення обстрілів енергетичних об'єктів та їх тривале відновлення, подальше зростання витрат бізнесу на оплату праці, енергозабезпечення та логістику, прискорення інфляції, зниження інвестиційного попиту, дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонність стримували економічну активність та негативно вплинули на оцінки підприємств усіх секторів, які беруть участь в опитуваннях, пояснюють у НБУ.

Підприємства торгівлі на відміну від попереднього місяця стримано оцінили результати своєї ділової активності з огляду на складну безпекову ситуацію та дефіцит електроенергії: секторальний індекс у грудні становив 49.9 (у листопаді – 51.4, у грудні 2023 року – 46.9).

Підприємства промисловості більш стримано оцінили результати своєї поточної діяльності з огляду на дефіцит електроенергії, брак кваліфікованих працівників та збільшення виробничих витрат: секторальний індекс у грудні становив 44.6 (у листопаді – 46.7, у грудні 2023 року – 46.9).

Підприємства сфери послуг також дещо послабили оцінки своїх економічних перспектив на тлі суттєвих перебоїв з енергопостачанням, дефіциту кваліфікованих кадрів та збільшення видатків бізнесу: секторальний індекс становив 44.5 у грудні (у листопаді – 44.8, у грудні 2023 року – 44.0).

Підприємства будівництва вдруге поспіль дали найпесимістичніші оцінки своїх поточних економічних результатів, враховуючи сезонність будівельних робіт, а також зниження інвестиційного попиту: секторальний індекс у грудні становив 43.4 проти 43.6 у листопаді (у грудні 2023 року – 42.1).

Ситуація на ринку праці залишається складною, хоча очікування щодо зайнятості дещо пом'якшилися. Респонденти всіх опитаних секторів були налаштовані на скорочення кількості працівників, водночас підприємства будівництва, торгівлі та сфери послуг очікували сповільнення темпів скорочення персоналу, лише промисловці прогнозували їх незначне прискорення.

НБУ проводив щомісячне опитування серед 508 підприємств із 4 до 23 грудня 2024 року.