Ожидания бизнеса упали до 12-месячного минимума. НБУ назвал причины

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Индекс ожиданий деловой активности опустился на 1.3 пункта до 45.9 в декабре, что соответствует показателю декабря 2023 года (45.7). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Ухудшение ситуации безопасности, увеличение обстрелов энергетических объектов и их длительное восстановление, дальнейший рост расходов бизнеса на оплату труда, энергообеспечение и логистику, ускорение инфляции, снижение инвестиционного спроса, дефицит квалифицированных кадров, а также сезонность сдерживали экономическую активность и негативно повлияли на оценки предприятий всех секторов, участвующих в опросах, объясняют в НБУ.

Предприятия торговли в отличие от предыдущего месяца сдержанно оценили результаты своей деловой активности, учитывая сложную ситуацию с безопасностью и дефицит электроэнергии: секторальный индекс в декабре составил 49.9 (в ноябре – 51.4, в декабре 2023 года – 46.9).

Предприятия промышленности более сдержанно оценили результаты своей текущей деятельности, учитывая дефицит электроэнергии, нехватку квалифицированных работников и увеличение производственных затрат: секторальный индекс в декабре составил 44.6 (в ноябре – 46.7, в декабре 2023 года – 46.9).

Предприятия сферы услуг также несколько ослабили оценки своих экономических перспектив на фоне существенных перебоев с энергоснабжением, дефицита квалифицированных кадров и увеличения расходов бизнеса: секторальный индекс составил 44.5 в декабре (в ноябре – 44.8, в декабре 2023 года – 44.0).

Предприятия строительства во второй раз подряд дали самые пессимистические оценки своих текущих экономических результатов, учитывая сезонность строительных работ, а также снижение инвестиционного спроса: секторальный индекс в декабре составил 43.4 по сравнению с 43.6 в ноябре (в декабре 2023 года – 42.1).

Ситуация на рынке труда остается сложной, хотя ожидания по поводу занятости несколько смягчились. Респонденты всех опрошенных секторов были настроены на сокращение количества работников, в то же время предприятия строительства, торговли и сферы услуг ожидали замедления темпов сокращения персонала, только промышленники прогнозировали их незначительное ускорение.

НБУ проводил ежемесячный опрос среди 508 предприятий с 4 по 23 декабря 2024 года.