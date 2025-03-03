Ожидания бизнеса восстановились в феврале. Оптимизм в промышленности — НБУ

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Индекс ожиданий деловой активности вырос в феврале до 46.9 после обвала до 41 в январе. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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Драйверами положительного влияния на ожидания предприятий всех секторов были: оживление внутреннего спроса, увеличение производства и предложения товаров.

Сдерживающими факторами оставались обстрелы критической инфраструктуры, увеличение расходов бизнеса на оплату труда, отопление и электроэнергию в зимний период, дефицит рабочей силы, инфляционные процессы.

Предприятия промышленности наиболее оптимистично оценили результаты своей текущей деятельности благодаря оживлению потребительского спроса и наращиванию производства: секторальный индекс в феврале пересек нейтральный уровень и составил 50.2 (в январе – 42).

Предприятия торговли существенно улучшили оценки своей деловой активности благодаря оживлению внутреннего спроса и достаточному предложению товаров: секторальный индекс в феврале составил 49.2 (в январе – 40).

Предприятия строительства существенно смягчили, но сохранили сдержанные оценки текущих экономических результатов, учитывая сезонность строительных работ, существенное похолодание и дефицит рабочей силы: секторальный индекс в феврале составил 44.7 по сравнению с 37.2 в январе.

Предприятия сферы услуг несколько улучшили свои ожидания, однако наиболее сдержанно среди всех секторов оценили свои экономические перспективы, учитывая дефицит квалифицированных кадров, а также увеличение расходов бизнеса на оплату труда, отопление и электроэнергию в зимний период: секторальный индекс составлял 42.2 в феврале (в январе – 41.1).

Ситуация на рынке труда несколько смягчилась. Респонденты большинства опрошенных секторов ожидали замедления темпов сокращения персонала, только представители сферы услуг были настроены на увеличение увольнений.

НБУ проводил ежемесячный опрос 521 предприятия с 4 по 21 февраля 2025 года.