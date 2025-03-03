Очікування бізнесу відновились у лютому. Оптимізм у промисловості — НБУ

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Індекс очікувань ділової активності зріс у лютому до 46.9 після обвалу до 41 у січні. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

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Драйверами позитивного впливу на очікування підприємств усіх секторів були: пожвавлення внутрішнього попиту, збільшення виробництва та пропозиції товарів.

Стримувальними факторами залишалися обстріл критичної інфраструктури, збільшення витрат бізнесу на оплату праці, опалення та електроенергію в зимовий період, дефіцит робочої сили, інфляційні процеси.

Підприємства промисловості найбільш оптимістично оцінили результати своєї поточної діяльності завдяки пожвавленню споживчого попиту та нарощуванню виробництва: секторальний індекс у лютому перетнув нейтральний рівень і становив 50.2 (у січні – 42).

Підприємства торгівлі суттєво покращили оцінки своєї ділової активності завдяки пожвавленню внутрішнього попиту та достатній пропозиції товарів: секторальний індекс у лютому становив 49.2 (у січні – 40).

Підприємства будівництва суттєво пом'якшили, але зберегли стримані оцінки поточних економічних результатів з огляду на сезонність будівельних робіт, суттєве похолодання та дефіцит робочої сили: секторальний індекс у лютому становив 44.7 порівняно з 37.2 у січні.

Підприємства сфери послуг дещо покращили свої очікування, проте найбільш стримано серед усіх секторів оцінили свої економічні перспективи з огляду на дефіцит кваліфікованих кадрів, а також збільшення витрат бізнесу на оплату праці, опалення та електроенергію у зимовий період: секторальний індекс становив 42.2 у лютому (у січні – 41.1).

Ситуація на ринку праці дещо пом'якшилася. Респонденти більшості опитаних секторів очікували уповільнення темпів скорочення персоналу, лише представники сфери послуг були налаштовані на збільшення звільнень.

НБУ проводив щомісячне опитування 521 підприємства з 4 до 21 лютого 2025 року.