"Ожидайте новостей". Марченко подтвердил переговоры о частичном списании госдолга

Сергей Марченко (Фото: Андрей Нестеренко / Верховная Рада)

Министр финансов Сергей Марченко подтвердил, что Украина попросила частных кредиторов о списании долгов. Об этом он рассказал во время выступления в парламенте на часе вопросов к правительству, пишут агентства Интерфакс-Украина и Украинские новости.

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"По переговорам, списанию долгов, это вопрос в фокусе нашего внимания. Мы сейчас ведем переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации. В том числе это предполагает частичное списание долгов", — сказал он.

Министр добавил, что в ближайшее время эти переговоры станут публичными.

"Поэтому ожидайте новостей. В ближайшее время эти переговоры станут публичными. И мы сможем с вами отдельно с ними проговорить", — подчеркнул министр.

О том, что Украина будет просить кредиторов о списании части долга, ранее рассказали финансовые аналитики.

Такой вывод они сделали из анализа долговой устойчивости (DSA) Украины, осуществленного Международным валютным фондом в рамках последнего на сегодняшний день пересмотра программы расширенного финансирования EFF. В документах нет прямого упоминания о желательности списания, но МВФ заявил о необходимости снизить госдолг к 2028 году до 82% ВВП и до 65% ВВП в 2033 году.

Исходя из этого, по отдельным оценкам, речь может идти о списании до $15 млрд. Это очень большая сумма, если учесть, что объектом списания должны стать еврооблигации, общая сумма выпуска которых составляет $21,2 млрд.