"Ожидайте новостей". Марченко подтвердил переговоры о частичном списании госдолга
Министр финансов Сергей Марченко подтвердил, что Украина попросила частных кредиторов о списании долгов. Об этом он рассказал во время выступления в парламенте на часе вопросов к правительству, пишут агентства Интерфакс-Украина и Украинские новости.
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"По переговорам, списанию долгов, это вопрос в фокусе нашего внимания. Мы сейчас ведем переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации. В том числе это предполагает частичное списание долгов", — сказал он.
Министр добавил, что в ближайшее время эти переговоры станут публичными.
"Поэтому ожидайте новостей. В ближайшее время эти переговоры станут публичными. И мы сможем с вами отдельно с ними проговорить", — подчеркнул министр.
О том, что Украина будет просить кредиторов о списании части долга, ранее рассказали финансовые аналитики.
Такой вывод они сделали из анализа долговой устойчивости (DSA) Украины, осуществленного Международным валютным фондом в рамках последнего на сегодняшний день пересмотра программы расширенного финансирования EFF. В документах нет прямого упоминания о желательности списания, но МВФ заявил о необходимости снизить госдолг к 2028 году до 82% ВВП и до 65% ВВП в 2033 году.
Исходя из этого, по отдельным оценкам, речь может идти о списании до $15 млрд. Это очень большая сумма, если учесть, что объектом списания должны стать еврооблигации, общая сумма выпуска которых составляет $21,2 млрд.
- По официальному внешнему долгу Украины уже действует мораторий на выплаты до 2027 года, тогда как пауза в выплатах по евробондам истекает в августе 2024 года.
- Весной 2023 года Минфин сообщил, что проведет переговоры с частными кредиторами о реструктуризации долга.
После этого заявления международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с CCC+ к CCC с отрицательным прогнозом.
- В мае 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины впервые превысил 6 трлн грн, в валютном эквиваленте – $151,5 млрд.