"Очікуйте на новини". Марченко підтвердив переговори про часткове списання держборгу

Сергій Марченко (Фото: Андрій Нестеренко / Верховна Рада)

Міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив, що Україна попросила приватних кредиторів про списання боргів. Про це він розказав під час виступу в парламенті на годині запитань до уряду, пишуть агентства Інтерфакс-Україна та Українські новини.

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"З приводу перемовин, списання боргів, це питання в фокусі нашої уваги. Ми зараз ведемо перемовини з кредиторами з приводу реструктуризації. В тому числі це передбачає часткове списання боргів", – сказав він.

Міністр додав, що найближчим часом ці перемовини стануть публічними.

"Тому очікуйте на новини. Найближчим часом ці перемовини стануть публічними. І ми зможемо з вами окремо з ними проговорити", – підкреслив міністр.

Про те, що Україна проситиме кредиторів про списання частини боргу, раніше розказали фінансові аналітики.

Такий висновок вони зробили з аналізу боргової стійкості (DSA) України, здійснений Міжнародним валютним фондом у рамках останнього на сьогодні перегляду програми розширеного фінансування EFF. У документах немає прямої згадки про бажаність списання, але МВФ заявив про необхідність знизити держборг до 2028 року до 82% ВВП і до 65% ВВП у 2033 році.

Виходячи з цього, за окремими оцінками, може йтися про списання до $15 млрд. Це дуже велика сума, якщо врахувати, що об'єктом списання мають стати єврооблігації, загальна сума випуску яких становить $21,2 млрд.