Пачка сигарет подорожает на 40 грн: Верховная Рада одобрила повышения акциза

С 2025 года ставка акциза на сигареты будет рассчитываться в евро

Фото: depositphotos.com

Депутаты Верховной Рады 237 голосами поддержали во втором чтении и в целом законопроект №11090 о повышении с 2025 года акцизного налога на табачные изделия. Об этом сообщил заместитель главы парламентского комитета по налогам и финансам Ярослав Железняк.

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"В следующем году пачка сигарет вырастет где-то на +40 грн. Может больше", — прокомментировал Железняк итоги голосования.

Пересмотр акцизов на табачные изделия состоялся с целью гармонизации украинского законодательства с требованиями Евросоюза и является одним из фискальных мер в рамках программы МВФ Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility), объясняют в Министерстве финансов.

С 2018 года в Украине работает план повышения акциза на табачные изделия на 20% ежегодно. Этот план должен в 2025 году обеспечить выполнение требований Директивы ЕС по минимальному акцизному налоговому обязательству — не менее 90 евро за 1000 шт. сигарет. Но из-за процессов девальвации, в частности, вызванных войной, в 2025 году акциз на сигареты достигнет лишь уровня 70 евро.

"Действующий график не позволяет достичь уровня налогообложения, установленного в ЕС, поэтому возникла необходимость пересмотреть ставки акцизного налога, с целью постепенного, до 2028 года, достижения минимального уровня, установленного Директивой ЕС", — говорится в сообщении Минфина.

Закон предусматривает постепенное - в течение четырех лет – повышение ставок акцизного налога на сигареты до достижения минимального уровня, установленного Директивой 2011/64/ЕС с учетом евроинтеграционных обязательств Украины. Во избежание влияния инфляции на повышение ставок, ставки акциза для табачных изделий будут определяться в евро.

Источник: Минфин

По ранее опубликованным оценкам Кабинета министров, принятие законопроекта приведет к увеличению доходов бюджета за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий в 2025 году в сумме около 612 млн грн, в 2026 году – 5 млрд грн, в 2027 году – 9,4 млрд грн, в 2028 году – 13,85 млрд грн.

В парламентском комитете по налогам и финансам считают, что сумма поступлений от нового акциза будет большей. "В следующем году закон принесет +20 млрд грн", — сообщал ранее Железняк.

Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.