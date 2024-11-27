Сигареты подорожают: комитет Рады поддержал повышение акциза

С 2025 года пачка сигарет может подорожать на 40 грн

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Комитет парламента по вопросам финансов, налогов и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом правительственный законопроект №11090 о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

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В первом чтении законопроект был поддержан в начале июля.

"Фактически с нового года сигареты будут на 40 грн дороже стоить", — прокомментировал заместитель главы комитета по налогам и финансам Ярослав Железняк.

В случае принятия законопроекта в целом акцизы на табачные изделия в Украине начнут считать в евро, а не гривнях, а минимальная ставка акциза будет согласовываться нормами европейской директивы №2011/64/ЕС от 21 июня 2011 года.

Согласно этой директиве общий акцизный налог на сигареты (специфический и адвалорный налог) в странах – членах ЕС должен составлять не менее 60% от средневзвешенной розничной цены продажи сигарет, выпущенных для потребления, и не должен быть менее 90 евро за 1000 штук сигарет, независимо от средневзвешенной розничной цены продажи.

Для сравнения: по состоянию на 1 января 2024 года минимальное налоговое обязательство на сигареты в Украине составило 2516,54 грн (приблизительно 60 евро) за 1000 штук.

Поэтому Кабинет министров предложил поэтапно увеличить минимальное налоговое обязательство до 63,45 евро в 2024 году, 78 евро — в 2025-м, 82 евро — в 2026-м, 86 евро — в 2027-м и 90 евро — в 2028-м.

По ранее опубликованным оценкам Кабинета министров, принятие законопроекта приведет к увеличению доходов бюджета за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий в 2025 году в сумме около 612 млн грн, в 2026 году – 5 млрд грн, в 2027 году – 9,4 млрд грн, в 2028 году – 13,85 млрд грн.

Сейчас в комитете парламента считают, что сумма поступлений от нового акциза будет большей. "В следующем году закон принесет +20 млрд грн", — написал заместитель главы комитета Железняк в соцсетях.