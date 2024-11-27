Сигарети подорожчають: комітет Ради підтримав підвищення акцизу

З 2025 року пачка сигарет може подорожчати на 40 грн

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Комітет парламенту з питань фінансів, податків та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №11090 про перегляд ставок акцизного податку на тютюнові вироби. Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

У першому читанні законопроєкт був підтриманий на початку липня.

"Фактично з нового року сигарети будуть на 40 грн дорожче коштувати", – прокоментував заступник голови комітету з податків та фінансів Ярослав Железняк.

У разі ухвалення законопроєкту в цілому акцизи на тютюнові вироби в Україні почнуть рахувати в євро, а не гривнях, а мінімальна ставка акцизу узгоджуватиметься нормами європейської директиви №2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року.

Відповідно до цієї директиви, загальний акцизний податок на сигарети (специфічний та адвалорний податок) у країнах – членах ЄС повинен становити не менш як 60% від середньозваженої роздрібної ціни продажу сигарет, випущених для споживання, і не повинен бути меншим за 90 євро за 1000 штук сигарет, незалежно від середньозваженої роздрібної ціни продажу.

Для порівняння: станом на 1 січня 2024 року мінімальне податкове зобов'язання на цигарки в Україні становило 2516,54 грн (приблизно 60 євро) за 1000 штук.

Тому Кабінет міністрів запропонував поетапно збільшити мінімальне податкове зобов'язання до 63,45 євро 2024 року, 78 євро — 2025-го, 82 євро — 2026-го, 86 євро — 2027-го і 90 євро — 2028-го.

За раніше опублікованими оцінками Кабінету міністрів, ухвалення законопроєкту приведе до збільшення доходів бюджету коштом додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів у 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році – 5 млрд грн, у 2027 році – 9,4 млрд грн, 2028 року – 13,85 млрд грн.

Наразі у комітеті парламенту вважають, що сума надходжень від нового акцизу буде більшою. "Наступного року закон принесе +20 млрд грн", – написав заступник голови комітету Железняк у соцмережах.